BMW iX3, 미·유럽서 올해의 차 올라…3분기 국내 출시

BMW코리아(대표 한상윤)는 올해 3분기 국내 출시할 예정인 차세대 스포츠 액티비티 비히클(SAV) '더 뉴 BMW iX3'가 미국과 유럽 등 전 세계 주요 자동차 어워즈에서 수상을 이어가고 있다고 3일 밝혔다.

더 뉴 BMW iX3는 완전히 새로운 시대로의 전환을 상징하는 순수전기 SAV로, BMW의 미래 비전을 담은 '노이어 클라쎄' 첫번째 양산형 모델이다.

iX3는 영국의 자동차 전문지 '왓카(What Car?)'에서는 '2026 올해의 차'와 '올해의 프리미엄 전기 SUV'를 동시에 수상했으며, '탑기어'가 선정한 '2026 올해의 차'를 비롯해 '스위스 올해의 차 2026' 등 유럽 주요 국가의 권위 있는 어워즈를 석권했다.

더 뉴 BMW iX3 (사진=BMW코리아)

독일 '아우토 빌트'와 '빌트 암 존탁'이 주관하는 유럽 최고 권위의 자동차상인 '골든 스티어링 휠'에서 '최고의 혁신' 부문을 수상했으며, 미국 '타임지'가 선정한 '2025 최고의 발명품' 중 '차세대 전기 SUV' 부문에 이름을 올리며 차세대 전동화 기술력과 디지털 혁신성을 동시에 입증했다.

최대 시장 중 하나인 중국에서도 다수의 매체가 '가장 기대되는 순수 전기 SUV'로 소개했다. 독일의 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트'가 실시한 독자 투표에서는 69대의 경쟁 모델을 제치고 '대형 SUV 및 오프로드 차량' 부문 1위를 차지하며 대중적 인기도 함께 증명했다.

BMW iX3는 고성능 제어 유닛인 '하트 오브 조이'를 4개의 '슈퍼 브레인' 등 첨단 전자 및 소프트웨어 아키텍처를 도입해 전동화와 디지털 기술 전반에서 커다란 도약을 이뤘다.

더불어 6세대 최신 BMW eDrive 시스템을 탑재해 WLTP(유럽 인증) 기준 최대 805㎞에 달하는 1회 충전 주행 거리와 최대 400kW의 초급속 충전 성능을 발휘한다. 또한, BMW 파노라믹 iDrive를 중심으로 한 차세대 디지털 인터페이스를 탑재하고, 새로운 디자인 언어를 적용했다.