[속보] 코스피 6%·코스닥 5.8% 급락…코스닥도 매도 사이드카

금융입력 :2026/03/04 10:25    수정: 2026/03/04 10:55

4일 오전 10시 24분께 코스피 지수가 6%대 코스닥 지수는 5.80%대 급락했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
