"수학과 친해지고 싶은 초등 4~6년생·가족 모여라"

"수학과 친해지고 싶은 초등생 다 모여라"

고등과학원은 ‘세계 수학의 날’을 기념해 오는 14일 서울 홍릉에서 ‘2026 고등과학원 파이데이(π-Day)’ 행사를 개최한다. 참가 대상은 초등학교 고학년이다.

3월 14일은 '화이트데이'로 더 알려졌지만, 원주율 근삿값인 ‘3.14, π(파이)’ 를 기념해 파이데이로도 불린다.

원주율 파이를 형상화했다.(출처=클립아트코리아)

2019년부터 유네스코가 수학 중요성과 수학 교육을 장려하기 위해 이날을 세계 수학의 날로 지정했다.

이번 행사는 체험을 통해 학생들이 수학을 즐겁게 경험할 수 있도록 기획됐다. 행사 개회식도 파이(π=3.14159…)의 의미를 담아 3월 14일 15시 9분에 진행할 예정이다.

이번 강연과 활동은 수학의 ‘타일링’을 주제로 진행된다. 타일링’은 같은 모양의 조각을 공간에 빈틈 없이 배치하는 일이다.

다양한 규칙을 관찰하며 퍼즐을 맞추거나 새로운 타일링을 만들어 보는 과정에서 반복과 대칭 등의 수학적 개념을 자연스럽게 익힐 수 있다. 또한 ‘펜로즈 타일링’과 같은 흥미로운 도형 활동을 통해 수학적 창의력 및 공간 사고력을 키울 수 있는 시간도 가질 예정이다.

주제 강연은 이계선 서울대 교수, 공간 사고력 키우기 강연은 데이비드 쉬 고등과학원 연구원 등이 진행한다.

참가는 초등 4~6학년 학생·학부모 45쌍을 선착순 모집한다. 신청은 홈페이지( http://events.kias.re.kr/h/PiDAY2026/)에서, 마감은 오는 12일까지다.

고등과학원은 우리나라 최초의 순수이론기초과학 연구기관이다.