애플의 저가형 맥북, 이름은 ‘맥북 네오’

애플이 이번 주 공개할 예정인 저가형 맥북 명칭이 ‘맥북 네오(MacBook Neo)’로 확인됐다고 맥루머스 등 외신이 3일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 애플 웹사이트에 모델 번호 A3404로 추정되는 제품의 규제 관련 문서가 일시적으로 노출됐다. 해당 문서가 연결된 링크에 ‘맥북 네오’라는 이름이 포함돼 있었다.

애플이 공개할 보급형 맥북의 이름이 유출됐다. 사진은 M4 맥북 에어 (사진=씨넷)

PDF 파일 자체에는 제품명이 명시되지 않았으나, 유럽연합(EU) 규정 준수를 위한 페이지에서 링크 형태로 잠시 등장한 것으로 전해졌다. 이후 애플은 관련 링크를 삭제한 것으로 알려졌다.

맥북 네오는 보급형 모델로, 기존 맥에 탑재되는 M 시리즈 칩 대신 A18 프로 또는 A19 프로 등 아이폰용 칩을 적용할 가능성이 거론되고 있다. 디스플레이는 12.9인치 크기가 유력하며, 옐로우·블루·그린·핑크 등 다양한 색상 옵션으로 출시될 것이라는 전망도 나온다.

애플 웹 사이트에 보급형 맥북의 이름인 '맥북 네오'가 등장했다가 사라졌다. (사진=맥루머스)

'맥북 네오'는 맥 라인업에서 맥북 에어 아래에 위치할 것으로 예상된다. 출시 가격은 공개되지 않았지만 599~799달러 수준이 될 전망이다.

애플은 4일 오전 9시(미국 동부시간 기준) 뉴욕, 런던, 상하이에서 오프라인 행사를 열고 미디어및 콘텐츠 제작자들이 맥북 네오를 비롯한 신제품들을 직접 체험할 수 있는 자리를 마련할 예정이다.