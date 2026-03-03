"보급형 맥북, 놀라운 가성비 자랑한다"

애플이 출시를 준비 중인 보급형 맥북이 뛰어난 가성비를 앞세워 시장 판도를 흔들 수 있다는 전망이 제기됐다.

블룸버그 통신은 2일(현지시간) 애플 내부에서 해당 제품이 ‘놀라운 가성비’를 갖출 것으로 기대하고 있으며, 이를 통해 윈도 노트북과 크롬북 사용자들을 대거 유인할 수 있을 것으로 예상하고 있다고 보도했다.

애플이 곧 보급형 맥북을 출시할 예정이다. 사진은 M4 맥북 에어 (사진=씨넷)

블룸버그의 마크 거먼은 “애플은 보급형 맥북이 컴퓨터를 보유하지 않은 아이폰 사용자들도 처음으로 맥을 구매하도록 만들 수 있다고 믿고 있다”고 전했다.

공식 가격은 아직 공개되지 않았다. 다만 현재 맥북 에어 시작 가격이 999달러인 점을 감안하면, 보급형 맥북은 이보다 대폭 낮은 가격에 책정될 가능성이 크다. 업계에서는 애플이 아이패드 라인업과의 가격 중첩을 피하기 위해 지나치게 낮은 가격을 책정하지는 않을 것으로 보고 있다. 현재 A16 칩을 탑재한 보급형 아이패드는 349달러, M2 아이패드 에어는 599달러부터 판매되고 있다.

이에 따라 599~799달러 구간이 유력한 가격대로 거론된다. 599달러로 책정될 경우 교육 시장에서 널리 사용되는 크롬북과 직접 경쟁하게 된다. 반면 699달러 또는 799달러 수준이라면 아이패드 에어보다는 상위, 맥북 에어 및 아이패드 프로보다는 하위에 위치하는 전략적 포지셔닝이 가능해 제품 간 차별화를 유지하면서도 보다 고급스러운 이미지를 구축할 수 있을 것으로 분석된다.

가격 경쟁력을 확보하기 위해 일부 사양 조정도 예상된다. 한 IT 팁스터에 따르면 보급형 맥북의 화면 밝기는 맥북 에어(500니트)보다 낮을 수 있으며, 트루톤(True Tone) 기능이 제외될 가능성도 제기됐다.

저장 용량은 256GB와 512GB 모델로 출시될 전망이다. 1TB 및 2TB 옵션은 제공되지 않을 것으로 보인다. 교육기관용 모델의 경우 128GB 사양도 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 이 밖에도 최신 맥북 에어 및 맥북 프로와 비교해 SSD 속도가 낮고, 고속 충전을 지원하지 않을 가능성이 언급됐다. 백라이트 키보드가 빠질 수 있으며, 블루투스•와이파이 등 무선 연결을 위한 애플 자체 설계 칩(N 시리즈)이 아닌 미디어텍 칩이 탑재될 가능성도 거론됐다. 고임피던스 헤드폰 지원 여부 역시 불투명한 상태다.

애플은 이날 아이폰17e와 M4 칩을 탑재한 아이패드 에어를 공개한 데 이어, 보급형 맥북도 조만간 선보일 예정이다.