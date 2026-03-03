샤오미코리아, '샤오미 17 시리즈' 등 신제품 6종 국내 출시

샤오미코리아가 스페인 바르셀로나에서 개막한 'MWC 2026'에서 공개한 차세대 플래그십 스마트폰 ‘Xiaomi 17(샤오미 17) 시리즈’를 포함한 신제품 6종을 국내에 정식 출시하고 본격적인 사전예약에 돌입한다고 3일 밝혔다.

이번 신제품 라인업은 스마트폰 2종(울트라·일반)을 필두로 태블릿, 웨어러블, 오디오, 스마트 태그 등 샤오미의 “Human × Car × Home” 스마트 생태계를 아우르는 통합 제품군으로 구성됐다.

샤오미 17 시리즈, 태블릿 등 신제품 6종 국내 출시.(사진=샤오미)

시리즈 최상위 모델인 ‘샤오미 17 울트라’는 라이카(Leica)와의 전략적 협업을 통해 탄생했다. 업계 최초로 라이카 인증 APO(아포크로매틱) 렌즈를 탑재해 색수차를 최소화했으며, 1인치 LOFIC 메인 센서와 200MP 기계식 망원 줌을 결합해 전문가급 사진 촬영 성능을 제공한다.

특히 울트라 시리즈 중 가장 얇고 가벼운 8.29mm의 두께와 218.4g의 무게를 실현했으며, 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 플랫폼과 6천mAh 대용량 배터리를 갖췄다. 가격은 16GB+512GB 모델 기준 189만9천원이다.

함께 출시된 ‘샤오미 패드 8’은 두께 5.75mm, 무게 485g으로 역대 샤오미 태블릿 중 가장 슬림한 설계를 자랑한다. 3.2K 해상도와 144Hz 주사율을 지원하며, 맥북과의 화면 공유 기능을 통해 듀얼 모니터로 활용 가능한 PC급 생산성을 제공한다.

이외에도 ▲55dB 노이즈 캔슬링을 지원하는 ‘레드미 버즈 8 프로’ ▲구글 제미나이(Gemini)가 탑재된 ‘샤오미 워치 5’ ▲애플·구글 찾기 기능과 호환되는 ‘샤오미 태그’ ▲6mm 초슬림 ‘마그네틱 보조 배터리’ 등이 동시에 출시되어 사용자 편의성을 높였다.

샤오미코리아는 이번 출시를 기념해 대한민국 대표 사진작가 조세현과 협업한다. 조 작가는 샤오미 17 울트라의 이미징 기술을 재해석한 작품 활동을 진행하며, 오는 13일부터는 일반 사용자를 대상으로 한 온라인 사진 공모전 ‘빛의 미학’을 개최해 모바일 사진 문화 확산에 나설 계획이다.

샤오미코리아는 이달 3일부터 5일까지 사전예약을 진행하며, 예약 구매자에게는 ‘샤오미 스마트 밴드 10’을 증정한다. 또한 첫 판매 기간(3월 6일~31일) 구매 시 울트라 모델 고객에게는 ‘포토그래피 키트 프로’를 제공하며, 모든 구매 고객에게 6개월 이내 디스플레이 1회 무상 교체 및 유상 수리 시 인건비 무료 혜택 등 강화된 사후 서비스(A/S)를 지원한다.

신제품은 샤오미 공식 온라인몰을 비롯해 오프라인 스토어, SSG닷컴, 쿠팡, 네이버 브랜드 스토어 등에서 만나볼 수 있다.