샤오미 "포드와 美 합작 투자설 사실 아냐"

샤오미가 미국 자동차 기업 포드가 미국 전기차 합작 공장 투자를 추진한다는 보도에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

1일 중국 국영 매체 글로벌타임스에 따르면 샤오미는 성명서를 보내 포드와의 합작 투자설을 부인했다. 샤오미는 미국에서 제품이나 서비스를 판매하지 않고, 관련 협상을 진행하지 않는다고 밝혔다.

앞서 영국 매체 파이낸셜타임스가 사안에 정통한 관계자 4명을 인용, 포드가 샤오미와 미국에 합작 투자한다고 보도하면서 이번 투자설이 알려졌다. 미국이 중국산 전기차의 수입을 고율의 관세로 막고 있고, 미국 현지 생산도 세액공제를 제한하는 방식으로 사실상 차단하고 있어 업계 주목을 받았다.

샤오미 SU7 (사진=샤오미)

샤오미는 지난 2021년 3월 자동차 산업 진출을 선언한 뒤 지난 2024년 3월 첫 전기차 모델 ‘SU7’을 출시했다. 이후 중국 내수 판매가 호조를 이루면서 전기차 사업에서 지난해 3분기 흑자를 달성했다. 올해 판매량 목표치는 이전 41만대보다 상향한 55만대로 제시하고, 내년에는 유럽 진출까지 예고한 상황이다.

여기에 지난 13일 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 미시간주에서 열린 디트로이트 경제 클럽에서 “미국인을 고용한다면 중국 자동차 기업의 공장 설립을 허용할 의사가 있다”는 입장을 밝힌 점도 미국 합작 투자설에 힘을 보태고 있었다.

글로벌타임스에 따르면 장샹 국제지능차량엔지니어링협회(IIVEA) 사무총장은 중국 자동차 기업의 미국 시장 진출이 정치 불안정, 뚜렷한 규제 차이와 더불어 공장 설립에 장시간이 소요되는 점 등 다양한 위험을 수반한다고 지적했다.