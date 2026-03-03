영풍, 석포제련소 환경투자 5400억원 투입..."산정근거 부족해"

영풍이 경북 봉화 석포제련소와 관련 환경투자에 5400억원을 투입했다고 밝힌 가운데 구체적인 투자 산정근거와 지출 내역을 공개해 회계상 불투명성을 해소하라는 지적이 나온다.

3일 영풍에 따르면 지난해 3분기 말 기준 영풍의 환경복구 충당부채 잔액은 2128억 원으로 파악된 반면, 2020년부터 지난해 9월 말까지 환경복구 충당부채 사용(차감) 금액은 1566억원에 그친 것으로 알려졌다.

회계 업계 일각에선 영풍이 환경복구 충당부채 사용액이 아닌 전입액을 환경투자 금액 산정에 포함했을 가능성을 제기했다. 2020년부터 2025년 3분기까지 환경복구 충당부채 전입액은 총 3695억원이다. 전입액은 실제 지출한 금액이 아니라 앞으로 지출할 가능성이 있어 회계상 부채로 인식한 금액이기 때문에 환경투자에 포함해서는 안 된다는 주장이다.

영풍 석포제련소 무방류 시스템 전경

최근 금융위원회 산하 감리위원회가 영풍의 환경오염 비용 과소계상 문제가 있다는 판단 하에 제재 심의에 들어간 것으로 알려지기도 했다.

앞서 경북 봉화군 석포제련소 주민대책위원회의 경우 수조원대 환경복원 책임을 회계 장부에서 축소·은폐했다는 의혹을 제기하며 영풍과 장형진 총수 등을 자본시장법·외부감사법 위반 혐의로 검찰에 고발한 바 있다.

이 때문에 영풍의 환경투자 금액 관련해 정확한 투자 총액과 구체적인 자금 집행 항목 등 검증 가능한 데이터를 제대로 제시해야 한다는 지적이 나온다.