넥슨코리아, 롯데월드서 '메이플스토리' IP 행사

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 롯데월드(대표이사 권오상)와 협업해 대규모 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 오는 14일부터 약 3개월 동안 서울 송파구 잠실 롯데월드 어드벤처에서 개최된다.

이번 협업으로 잠실 롯데월드 어드벤처는 '메이플스토리' 지식재산권(IP)으로 가득 채워져 이용자와 방문객을 대상으로 특별한 경험을 선사할 예정이다.

넥슨, 롯데월드서 '메이플스토리' IP 행사

메이플스토리의 보스 몬스터 핑크빈이 수상한 포털로 사라지고 포털에서 나온 신비한 힘으로 어드벤처 곳곳에 메이플스토리 속 세계가 펼쳐져 이를 해결하기 위해 롯데월드 어드벤처로 용사를 소집한다는 콘셉트다.

먼저 어드벤처 실내 공간 '용사 모집 존'에서는 QR 코드를 통해 이용자의 메이플스토리 캐릭터를 불러오거나 캐릭터를 꾸밀 수 있는 체험공간과, 이번 협업의 스토리를 담은 '사라진 핑크빈을 찾아라!' 포토존을 마련한다.

매직아일랜드 실외 공간에는 헤네시스, 아르카나 등 메이플스토리 인기 지역을 구현한다. 야간에는 매직캐슬을 메이플스토리 테마로 꾸미는 시즌 캐슬 맵핑을 상영한다. 매직캐슬 내부는 레트로 게임, 포토존 등의 체험 공간으로 구성한다. 이 밖에도 오는 4월에는 퍼레이드에 메이플스토리 캐릭터와 댄서 구성을 추가한다. 메이플스토리 인기 캐릭터와 함께 사진을 촬영할 수 있는 포토타임도 신설한다.

협업 기간에만 만나볼 수 있는 상품과 식음료도 선보인다. 헤어밴드, 봉제인형, 키링 등 협업 상품을 순차 공개한다. 주황버섯 치즈빵과 슬라임 크림모찌을 비롯해 게임 속 아이템을 현실에 구현한 빨간 포션, 파란 포션 음료를 출시한다. 종합이용권 및 버프 LED 마그넷으로 구성한 패키지 상품은 롯데월드 공식 앱과 웹사이트에서 판매한다.

넥슨은 오는 4월 롯데월드 어드벤처의 야외 구역인 매직아일랜드 내 약 600평 규모 공간을 메이플스토리 IP로 꾸민 '메이플 아일랜드'를 정식 개장한다. 패밀리 롤러코스터 등 신규 어트랙션 3종을 비롯해 특별한 상품을 만나볼 수 있는 기프트샵, 식음료 매장, 포토존 등을 선보일 예정으로, 추후 정식 개장에 관한 자세한 내용을 공개할 계획이다.