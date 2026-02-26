넥슨코리아, '2026 NDM' 게임제작발표회 마무리

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 올해 '넥슨 드림 멤버스'(이하 NDM) 게임제작발표회를 마무리했다고 26일 밝혔다.

올해로 20회를 맞이한 NDM은 게임업계를 희망하는 대학생들의 성장을 지원하는 게임제작동아리 후원 프로그램이다. 매년 고려대학교, 서강대학교 게임교육원, 서울대학교, 연세대학교, 이화여자대학교, 포항공과대학교, 한국과학기술원 등 총 7개 대학 8개 동아리 소속 학생들이 참여해 넥슨 임직원들을 대상으로 게임제작발표회를 열고 있다.

올해 NDM은 두 부문으로 나눠 진행됐다. 완성도를 갖춘 '챌린저' 부문과 가능성을 보여주는 '루키' 부문으로 나눠 현업 종사자인 넥슨 임직원들로부터 진심 어린 평가와 피드백을 받는 기회를 얻었다.

2026 NDM 참가자 단체 사진. (제공=넥슨코리아)

총 140여명의 학생들이 참여해 다양한 장르의 프로젝트를 선보였다. 각 직무 전문가로 구성된 내부 심사위원단의 평가와 넥슨 임직원 투표 결과를 통해 최종 수상작들이 선정되었으며, 그 결과 총 8개 팀이 수상의 영예를 안았다. 수상 내역은 대상(1팀, 300만원), 최우수상(1팀, 150만원), 우수상(2팀, 각 100만원), 장려상(4팀, 각 50만원)이다

대상은 2D 어드벤처 액션 RPG '레미'를 개발한 고려대학교 '캣&도그' 동아리 소속 팀이 차지했다. 최우수상은 소코반류 퍼즐 게임 '언두'를 개발한 서울대학교 'SNUGDC' 동아리 소속 팀이 수상했다.

대상을 수상한 캣&도그 동아리 소속 최승혁 학생은 "7개월간 팀원들과 함께 밤낮없이 제작에 몰두한 끝에 바라던 대상을 받게 돼 기쁘고 감사하다" 며 "넥슨 임직원분들의 세심한 피드백 덕분에 게임의 완성도를 높일 수 있는 소중한 기회였다"고 소감을 전했다.

넥슨은 게임산업의 미래를 이끌어갈 청년 인재 발굴 및 양성을 위해 다양한 노력을 지속 중이다. 전국 대학생들을 대상으로 매년 게임잼 '재밌넥'을 개최하고 있으며, 메이플스토리 현직자들이 함께하는 대학생 직무 멘토링 캠프 '메토링'을 정기 운영하는 등 게임업계에 관심 있는 대학생들과의 교류를 꾸준히 이어가고 있다.