[인사] 엔자임헬스
인사
입력 :2026/03/03 09:39
김양균 기자
◇컨슈머헬스 PR사업본부 ▲총괄 책임 본부장 김민정
◇헬스케어PR 6본부 ▲본부장 김건우
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
엔자임헬스
