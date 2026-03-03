[인사] 연세대학교의료원

인사입력 :2026/03/03 09:36

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇의과대학 ▲해부학교실 주임교수 현영민 ▲생화학,분자생물학교실 주임교수 김재우 ▲병리학교실 주임교수 심효섭 ▲미생물학교실 주임교수 윤상선 ▲열대의학교실 주임교수 김형표 ▲예방의학교실 주임교수 윤진하 ▲의학교육학교실 주임교수 안신기 ▲신경과학교실 주임교수 주민경 ▲정신과학교실 주임교수 김세주 ▲소아과학교실 주임교수 강훈철 ▲비뇨의학교실 주임교수 한웅규 ▲가정의학교실 주임교수 강희택 ▲마취통증의학교실 주임교수 장철호 ▲의생명과학부장 심태보 ▲유전과학연구소장 김재우 ▲장기이식연구소장 주동진 ▲재활의학연구소장 나동욱 ▲의학행동과학연구소장 이은 ▲비뇨의과학연구소장 한웅규 ▲마취통증의학연구소장 장철호 ▲난치성갑상선암연구소장 장항석 ▲면역질환연구소장 신전수 ▲관절경.관절연구소장 김성환 ▲내분비연구소장 강은석 ▲희귀난치성 신경근육병 재활연구소장 최원아 ▲방사선의과학연구소장 이영한 ▲에이즈연구소장 최준용 ▲혈액암연구소장 장지은

◇치과대학 ▲치과의료기기시험평가센터 소장 권재성 ▲구강종양연구소장 김형준 ▲치과생체재료공학연구소장 권재성

◇보건대학원 ▲국민건강증진연구소장 김희진

◇세브란스병원 ▲혈액내과장 장지은 ▲노년내과장 김창오 ▲신경과장 이필휴 ▲정신건강의학과장 김세주 ▲위장관외과장 김형일 ▲대장항문외과장 허혁 ▲간담췌외과장 최기홍 ▲비뇨의학과장 한웅규 ▲가정의학과장 강희택 ▲마취통증의학과장 장철호 ▲병리과장 심효섭 ▲수술실장 장철호 ▲응급진료센터 차장(내과계) 이한성 ▲직업환경의학과장 윤진하 ▲뇌졸중센터 소장 김용배 ▲의학공학과장 성학준 ▲인체유래물은행장 심효섭 ▲혈액관리의사 김신영

◇강남세브란스병원 ▲감염관리실장 김도균 ▲암병원 완화의료센터 소장 심재용 ▲수혈관리실장 권순성 ▲인체유래물은행장 신수진

◇연세암병원 ▲유방암센터장 손주혁 ▲영상의학과장 정용은 ▲암예방센터장 박지수 ▲완화의료센터장 정민규 ▲암지식정보센터장 박천일

◇어린이병원 ▲소아청소년과장 김경원 ▲신생아과장 은호선 ▲소아정신과장 천근아 ▲임상유전과장 오지영 ▲소아외과장 인경 ▲소아신경외과장 심규원 ▲소아비뇨의학과장 김상운

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
연세대의료원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

이란, 호르무즈해협 사실상 폐쇄…에너지 가격 급등 예상

정재헌 SKT, 노태문 삼성 만나 "필름 회사 망하겠다"

한·싱 AI 동맹...이 대통령 "혁신 DNA 확장해 AI 대항해 시대 열 것"

[AI는 지금] 이란 공습이 드러낸 AI 통제 갈등…美 정부-앤트로픽 균열 확산

ZDNet Power Center