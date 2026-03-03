'하이가드' 개발사 와일드라이트, 대규모 구조조정…잔류 인원 20명 미만

신작 '하이가드'를 개발한 와일드라이트 엔터테인먼트가 지난달 대규모 구조조정을 단행해 현재 잔류 인원이 20명 미만인 것으로 파악됐다고 게임인더스트리비즈가 2일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 와일드라이트는 지난 달 11일 전사 회의를 열고 자금 고갈을 이유로 100명 규모의 팀 대부분을 해고할 예정이라고 공지했다.

퇴사자들은 텐센트 자금 지원이 잔존율 등 특정 지표 달성 여부와 연계돼 있었으나, 이를 충족하지 못해 문제가 발생한 것으로 분석했다.

신작 '하이가드'의 이용자 잔존율이 급격하게 떨어지면서 대규모 구조조정이 진행된 것으로 알려졌다.

지난 1월 26일 기습 출시된 하이가드는 스팀과 콘솔에서 최고 동시 접속자 수 약 10만명을 기록했지만, 불과 일주일 만에 전체 이용자의 약 90%가 이탈했다.

전직 개발자들은 경영진이 변화한 게임 시장 환경을 고려하지 않고 과거 '에이펙스 레전드'의 성공 방식을 그대로 답습하려 한 점을 실패 원인으로 지목했다.

이들은 테스트 반응이 긍정적이었음에도 얼리 액세스 제안을 거절하고 기습 출시를 강행한 과정에 사각지대가 존재했다고 진단했다.

와일드라이트는 리스폰 엔터테인먼트 출신 개발자들이 모여 지난 2023년 설립한 스튜디오다.