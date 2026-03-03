소프트뱅크 페이페이, 美 상장 로드쇼 연기…중동 분쟁 탓

소프트뱅크의 자회사 페이페이가 중동 분쟁에 대한 불확실성으로 인해 미국 상장 로드쇼를 연기했다.

2일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 페이페이와 소프트뱅크 산하 계열사는 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 11억 달러(약 1조 6068억원)를 조달할 계획이다. 이는 일본 기업의 미국 증시 상장 중 사상 최대 규모가 될 전망이다.

페이페이는 3110만 주의 미국예탁증서(ADR)를 공모하며, 일본 대기업 소프트뱅크의 투자 부문인 소프트뱅크 비전펀드2 계열사는 2390만주의 ADR을 매각할 예정이다. ADR 1주는 보통주 1주를 나타내며, 공모가는 주당 17~20달러(약 2만5000~2만9000원)로 제시됐다. 외신에 따르면 이 회사의 IPO 가격은 오는 11일 확정될 예정이다.

페이페이. (사진=페이페이 홈페이지 캡처)

공모가가 희망 범위 상단에서 결정될 경우 제출 서류에 기재된 발행주식 수를 기준으로 페이페이의 시가총액은 약 134억 달러(약 19조5707억원)에 달할 것으로 추산된다. 페이페이는 100억 달러(약 14조6050억원) 이상의 기업가치를 목표로 하고 있으며, 손정의 소프트뱅크 회장은 최대 200억 달러(약 29조2100억원)의 기업가치를 희망했던 것으로 알려졌다.

서류에는 아부다비투자청(ADIA)와 카타르투자청(QIA) 산하 기관, 결제 대기업 비자 계열사가 총 최대 2억2000만 달러(약 3212억원) 규모의 주식을 인수하기로 합의했다고 적시됐다.

이번 공모 서류 제출은 주말 사이 미국과 이스라엘이 이란을 공습하면서 에너지 가격과 국채 금리가 급등하는 등 시장이 흔들린 가운데 이뤄졌다. 다만, 상장 준비가 상당 부분 진행된 기업들은 IPO를 강행하고 있다.

페이페이는 지난해 12월까지 지난 9개월 동안 매출 2785억엔(약 2조5842억원), 순이익 1033억엔(약 9585억원)을 기록했다. 이는 전년 동기 매출 2204억엔(약 2조453억원), 순이익 289억6000만엔(약 2688억원)과 비교해 증가한 수치다.

페이페이는 2018년 비전펀드가 투자한 인도 결제 기업 페이티엠과의 합작사로 출범했다. 출시 직후 공격적인 마케팅과 대규모 보조금 정책, 소프트뱅크의 가맹점 확보 지원에 힘입어 일본 내 사용자 확보 경쟁에서 라쿠텐그룹의 라쿠텐페이를 앞질렀다. 지난해 12월 기준 페이페이 이용자는 약 1억2300만 명 인구의 일본에서 7200만 명을 넘어섰다.

소프트뱅크그룹과 소프트뱅크가 지분 과반을 보유한 페이페이는 글로벌 공모를 앞두고 해외 확장에 속도를 내고 있다. 지난해에는 한국 내 200만 개 이상의 매장에서 일본 고객이 페이페이 서비스를 이용할 수 있도록 했으며, 올해 2월에는 미국 시장 기회를 모색하기 위해 비자와의 파트너십을 발표했다.

이번 IPO는 소프트뱅크가 인공지능(AI) 분야 신규 투자를 위한 자금을 마련하기 위해 자산 매각을 확대하는 가운데 진행된다. 소프트뱅크는 지난해 6월부터 12월 사이에만 T-모바일 미국 주식을 약 130억 달러(약 18조9787억원)어치를 매각했다.

IPO 이후에도 소프트뱅크그룹은 페이페이 의결권의 약 92%를 계속 보유할 전망이다. 이번 공모는 골드만삭스, JP모건체이스, 미즈호파이낸셜그룹, 모건스탠리가 주관한다. 페이페이는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 ‘PAYP’라는 종목 코드로 상장할 예정이다.