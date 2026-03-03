정재헌 SKT, 글로벌 CEO 연이어 만나 AI·네트워크 협력 확대

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] SK텔레콤이 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26을 무대로 글로벌 AI 협력 네트워크를 전방위로 확대한다.

정재헌 CEO가 글로벌 주요 통신사 경영진과 만나 AI 데이터센터와 AI 모델, 차세대 네트워크 등 핵심 영역에서 협업 방안을 논의한다.

먼저 2일(현지시간) ‘AI 전환기, 통신 인프라를 재설계하다’를 주제로 AI DC 관련 컨퍼런스를 열어 싱텔, 이앤그룹, NTT 등과 의견을 나눴다.

정 CEO는 이 자리에서 “통신사 고유의 인프라와 운영 노하우가 AI 인프라 구축과 서비스 확산의 열쇠”라며, “통신사는 데이터를 빠르고 안전하게 전달하는 것을 넘어, AI 인프라의 설계자이자 주체가 되어야 한다”고 말했다.

정재헌 SK텔레콤 CEO

SK텔레콤은 SK그룹 역량 기반으로 구축한 AI DC 인프라와 자체 개발 AI 모델, 기업용 AI 서비스를 통합 제공하는 ‘소버린 AI 패키지’를 소개하고 AI DC의 기술 혁신과 규제 대응을 논의했다.

SK텔레콤은 AI 네트워크 협력에도 노력을 기울인다. 이앤 그룹의 하템 두이에다르 CEO를 만나 글로벌 AI 인프라 확장 과정에서 전략적 파트너십을 지속하기로 했다.

정 CEO는 다음 날 유럽 오랑주 그룹의 크리스텔 하이데만 CEO를 만난다. 양사 CEO 회동은 처음이다.

관련기사

또 도이치텔레콤의 팀 회트게스 회장을 만나 AI 동맹도 굳건히 한다.

정 CEO는 “AI 시대 경쟁력은 기술뿐만 아니라 인프라를 어떻게 설계하고 연결하느냐에 달려있다”며 “글로벌 통신사들과 함께 믿을 수 있는 AI 인프라와 서비스 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.