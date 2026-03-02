작년 미 중심 사이버보안 투자 역대 최대...173조 5000억

작년 한해 미국을 중심으로 한 세계 사이버보안 스타트업 투자가 전례없는 활황을 보인 것으로 나타났다. 벤처캐피털(VC)들은 단순히 AI 기반 기술 뿐 아니라 인재 확보에도 집중했다.

근착 외신은 사이버보안 전문 투자은행 모멘텀 사이버(Momentum Cyber)이 조사해 발표한 '2025년 사이버보안 투자 및 M&A 연감' 자료를 인용, 2025년 한해 벤처캐피털(VC)들이 사이버보안 비즈니스에 투자한 금액이 1190억달러(173조 5000억)에 달했다고 보도했다. 이는 전년에 비해 거의 세 배 증가한 규모고, 최근 10년간 역대 최대치다.

이 같은 역대급 투자 증가는 AI 네이티브(AI-native) 보안 솔루션의 전환 수요가 크게 증가함과 아울러 사상 최대 수준 인수합병(M&A) 증가가 주요 요인으로 작용했다. 실제 이 기간 약 400건의 M&A 거래가 발생했고, 이와 별도로 820건의 투자 라운드가 진행돼 약 210억 달러가 조달됐다. 2025년 전체 M&A와 투자, IPO 활동 규모는 전년도 대비 거의 세 배에 달하는 수준이다.

M&A는 거래 금액 측면에서 기록을 세웠지만, 거래 건수 기준으로는 투자 라운드가 더 많았다. 2025년 투자 건수는 820건으로 급증했다. 특히 AI기반 보안 제품 기업이 144건으로 가장 많은 투자를 유치했고, 리스크 및 컴플라이언스 분야 스타트업이 137건으로 뒤를 이었다.

특히 10개 이상의 사이버보안 유니콘-자마(ZAMA), 프루프(Proof), 코라로직스(Coralogix), 사이버해븐(cyberhaven), 드림(DREAM), 랭체인(LangChain), 사비언트(Saviynt), 테일스케일(tailscale), 타인스(tines), 쓰렛로커(Threatlocker)-이 작년에 탄생했다.

지난 10년간 사이버보안 투자 추이

두 흐름이 투자 급증을 촉발했다. 첫째, 투자사들이 거의 예외 없이 AI 네이티브 사이버보안 솔루션에 집중했고, 둘째, 기업 내 AI 에이전트 사용 확대로 방대한 공격 표면(attack surface) 보호 필요성이 투자 확대를 견인했다. 모멘텀 사이버 창업자 겸 CEO 에릭 맥알파인은 "투자받은 스타트업 중 AI 네이티브 기업으로 포지셔닝되지 않은 사례를 거의 보지 못했다"고 진단했다.

이어 "AI의 제곱(AI-squared) 같은 상황이 일어났다. 기업들이 AI 보안 솔루션을 개발하는 동시에 IT 부서의 통제 없이 사용하는 AI 에이전트까지 보호해야 하는 상황이 보안 책임자들에게 큰 고민을 안겨줬다"고 설명했다.

이 같은 흐름은 2026년에도 이어지고 있다. 1월 한 달 동안만 38건의 M&A가 발생해 역대 세 번째로 높은 월간 기록을 세웠다. 이 추세라면 연간 약 477건의 거래가 예상된다.

다른 투자사들도 현재 시장을 비슷하게 평가했다. 앤드리슨 호로위츠(a16z)의 제인 레키 파트너는 AI 보안 도구와 AI 공급망 및 생태계를 보호하는 서비스 스타트업들이 거대한 신규 시장 기회를 만들고 있다고 짚었다.