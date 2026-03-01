이스라엘, 이란에 역대급 사이버공격도 감행

미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 오전 이란을 대규모로 공습한 시점에 이스라엘이 이란을 상대로 역대급 사이버공격도 병행한 것으로 알려졌다.

이와 관련, 이란 정보통신부는 "국가 기간시설과 언론사에 대해 전방위적 사이버 공격이 감행됐다"며 최고 수준의 사이버 비상사태를 선포했다. 실제 이란 국영 IRNA통신의 페르시아어 홈페이지엔 폭격 약 1시간 뒤 '아야톨라 정권의 보안군에게 끔찍한 시간, 이슬람혁명수비대와 바시즈민병대가 치명적인 타격을 입었다'라는 제목의 기사가 게재됐다.

이 기사엔 "군 전체가 충격에 빠졌다"는 익명의 한 고위 장교 발언, 테헤란 시민들이 소요 사태를 일으켰으며 무기고를 탈취해 정권에 복수할 것을 다짐하고 있다는 언급 등도 포함됐다. 또 기사엔 폭격당해 부서진 건물에 이란 국기가 걸린 출처 불명의 사진도 첨부됐다. IRNA통신은 자사 홈페이지가 해킹됐다고 확인하고 이 기사를 즉시 삭제했다.

이스라엘 사이버공격으로 이란이 디지털 암흑으로 빠졌다는 미국 외신 기사 제목

혁명수비대와 연계된 매체 파르스 통신을 비롯해 타스님뉴스, INA 등 이란 현지 언론들도 사이버 공격으로 접속이 한때 차단됐다. 인터넷 감시 단체 넷블록스(NetBlocks)는 “이란은 현재 국가 전체 연결성이 4% 수준으로 떨어진, 사실상 거의 전면적인 인터넷 차단 상태에 있다”고 확인했다. 넷블록스는 이란 주요 정부기관과 언론사 웹사이트가 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격으로 접속할 수 없었다고 설명했다.

외신 한 매체는 "전투기와 순항미사일이 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘본부를 타격하는 동안 동시에 또 다른 전선(사이버공격)도 진행됐다. ‘사자의 포효(Operation 'Roar of the Lion')’ 작전에 동반된 대규모 사이버 공격으로 이란은 거의 디지털 암흑 상태(digital fog)에 들어간 것으로 보인다"고 보도했다.

한편 현대 전쟁은 불가피하게 사이버전으로 이어진다. 이유는 국가 핵심 기능이 물리적 영토보다 디지털 네트워크 위에서 운영되기 때문이다. 전력, 금융, 통신, 언론, 교통 같은 사회 기반시설이 모두 인터넷과 정보시스템에 의존하면서 서버와 데이터가 과거의 군수기지나 보급로와 같은 전략적 목표가 됐다.

염흥열 순천향대 명예교수는 "사이버 공격은 미사일이나 병력을 투입하지 않고도 상대 국가의 행정과 경제를 마비시킬 수 있어 비용은 낮고 효과는 크다"며 "공격 주체를 명확히 특정하기 어려워 정치적 부담도 상대적으로 적다. 또 현대전은 영토 점령보다 상대 사회의 혼란과 정부 신뢰 붕괴를 유도하는 방향으로 변화하면서 정보 교란과 네트워크 마비가 핵심 전술로 자리 잡았다"고 진단했다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이전에는 정부 기관과 통신망을 겨냥한 대규모 해킹이 먼저 발생해 군사 작전을 지원했고, 2010년 이란 핵시설을 겨냥한 스턱스넷 공격은 폭격 없이 산업 설비를 파괴할 수 있음을 보여주기도 했다.