삼성전자, 2030년까지 'AI 자율 공장' 전환 추진

삼성전자가 2030년까지 국내외 생산 공장을 'AI 자율 공장'으로 전환한다고 1일 밝혔다.

AI 자율 공장은 제조 전 공정에 인공지능(AI)을 적극 적용해 자동화를 넘어 자율화로 고도화한 생산 체계를 의미한다.

삼성전자는 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입한다. 품질·생산·물류 AI 에이전트를 통해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화함으로써 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 혁신한다는 방침이다.

삼성전자, 2030년까지 국내외 생산 공장 'AI 자율 공장'으로 전환 발표 (사진=삼성전자)

환경안전 분야까지 AI 적용도 확대한다. 생산 현장에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하고 사고를 예방해 제조 현장의 안전 수준을 높일 계획이다.

삼성전자는 모바일 사업에서 축적한 AI 경험과 기술을 제조 혁신에 접목한다. 갤럭시 S26에서 소개한 '에이전틱 AI'를 제조 현장에 적용한다는 전략이다. 에이전틱 AI는 목표 달성을 위해 스스로 계획을 수립하고 실행하는 AI를 뜻한다. 이를 통해 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화하고 현장 자율화 기반을 강화할 예정이다.

또 자동화를 넘어 자율화로 전환하기 위해 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진한다. 향후 ▲생산 라인과 설비를 관리하는 오퍼레이팅봇 ▲자재 운반을 담당하는 물류봇 ▲조립 공정을 수행하는 조립봇 등을 AI와 결합해 최적화된 제조 현장을 구현한다는 구상이다.

특히 고온·고소음 등으로 사람이 작업하기 어려운 인프라 시설에는 디지털 트윈 기반 환경안전봇을 적용해 작업 안전을 강화하고 현장의 리스크를 체계적으로 줄여 나갈 방침이다.

이영수 삼성전자 생산기술연구소장(부사장)은 "제조혁신의 미래는 단순한 자동화를 넘어 AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심"이라며 "AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

한편 삼성전자는 스페인 바로셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 산업 전시회 MWC26에서 산업용 AI 적용 전략을 공개하고, 디지털 트윈 기반 제조 혁신 비전을 선보일 예정이다.

MWC26 기간 중 열리는 삼성 모바일 비즈니스 서밋(SMBS)에서는 제조 현장을 포함한 다양한 산업 영역에서 에이전틱 AI 활용이 확산되는 흐름에 맞춰 'AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략'을 발표한다.

삼성전자는 산업용 AI 적용 범위가 넓어질수록 자율화가 핵심이 되는 만큼, 기술 혁신과 함께 안전장치를 설계 단계부터 내재화해 고객과 파트너가 신뢰할 수 있는 산업용 AI 확산을 추진할 계획이다.

올해 10주년을 맞은 SMBS는 B2B 주요 고객 및 파트너를 대상으로 삼성전자의 B2B 전략과 최신 기술 방향을 공유하고, 산업 현장에서의 협력과 비즈니스 기회를 모색하는 비공개 행사다.