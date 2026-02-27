삼성전자, 강남·홍대에 '갤S26 울트라' 체험공간 열어

삼성전자는 새롭게 선보인 '갤럭시 S26 울트라'를 직접 체험할 수 있는 '갤럭시 스튜디오'를 26일부터 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 상시 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 갤럭시 스튜디오는 방문객이 갤럭시 S26 울트라와 자신이 사용 중인 스마트폰을 비교하며 보안·성능·카메라 등 혁신 기술을 직관적으로 체험할 수 있도록 구성됐다.

먼저 '프라이버시 디스플레이' 기능을 비교 체험할 수 있다. 방문객은 갤럭시 S26 울트라와 자신의 스마트폰을 동일한 각도로 기울여 보며, 특정 상황이나 실행 앱에 따라 화면 측면 시야를 차단해 개인정보 노출을 막아주는 기능을 직접 확인할 수 있다.

삼성 강남에 오픈한 '갤럭시 스튜디오' 전경 (사진=삼성전자)

AI 기반 '통화 스크리닝' 기능도 체험 가능하다. 체험존에서는 보이스피싱 상황을 연출해 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받아 발신자 정보와 통화 내용을 요약해주는 기능을 비교 경험할 수 있다.

카메라 체험존에서는 '포토 어시스트' 기능을 통해 AI와 자연어로 소통하며 사진을 편집하고 '크리에이티브 스튜디오'를 활용해 촬영한 사진을 스티커로 제작해 공유할 수 있다. 또한 2억 화소 카메라로 촬영한 결과물을 자신의 스마트폰과 비교하며 성능 차이를 확인할 수 있다.

삼성전자는 방문객의 이해를 돕기 위해 '갤럭시 AI 라이브 쇼'도 운영한다. ▲크리에이티브 ▲프라이버시 두 가지 테마로 약 15분간 진행되며 하루 10회 이상 운영된다. 별도 사전 신청 없이 참여할 수 있다.

삼성 강남에 오픈한 '갤럭시 스튜디오'에서 방문객들이 '갤럭시 S26 울트라'의 '프라이버시 디스플레이' 기능을 체험하는 모습 (사진=삼성전자)

이와 함께 삼성 강남 1층 외벽 대형 LED 디지털 파사드를 통해 '포토 어시스트' 기능으로 사진이 완성되는 과정도 선보인다.

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 스튜디오는 방문객이 자신의 스마트폰과 직접 비교하며 ‘갤럭시 S26 울트라’의 차별화된 성능을 경험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “놀라운 하드웨어 경쟁력과 AI 사용성을 직접 만나보길 바란다”고 말했다.