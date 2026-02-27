문체부-한국관광공사, ‘지역사랑 휴가지원’ 시범사업 추진...4월부터 최대 10만원 환급

문화체육관광부와 한국관광공사는 총 65억원 규모 예산을 편성하고 상반기 참여 지역 16곳을 선정했다고 27일 밝혔다.

강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해가 대상이다. 하반기에는 4개 지자체를 추가 선정할 예정이다.

이번 사업은 관광 활성화를 통해 지역 인구감소 문제에 대응하기 위한 제도다. 여행자가 해당 지역을 방문해 사용한 경비를 증빙하면 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급해 재방문과 지역 내 소비를 유도한다. 개인은 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원까지 환급받을 수 있다.

사업 참여를 희망하는 18세 이상 국민은 사전에 해당 지자체에 여행 계획을 신청해 승인을 받아야 한다. 이후 실제 여행을 마친 뒤 지출 증빙자료를 제출하면 지자체 확인을 거쳐 환급이 이뤄진다.

환급받은 상품권은 올해 안에 사용해야 하며, 해당 지역 가맹점이나 지역 특산물 온라인몰 등에서 사용할 수 있다. 지역별 신청 시기와 증빙 방식, 사용처 기준이 다를 수 있어 4월 시행 전 ‘대한민국 구석구석’ 누리집에서 신청 가능 지역과 세부 조건을 확인해야 한다.

정부는 상반기 16개 지역 시범 운영 결과를 분석한 뒤 하반기 4곳을 추가 선정하고, 내년부터는 대상 지역을 점진적으로 확대할 계획이다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 “지방의 성공 사례를 다듬어 전국으로 확산하는 의미 있는 사업이 될 것”이라며 “인구감소로 어려움을 겪는 지역에 활력을 불어넣고 국민에게는 알뜰한 국내 여행 기회를 제공할 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.