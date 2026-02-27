알리바바클라우드, '밀라노 올림픽' AI 성과 공개…"운영 효율 극대화"

알리바바클라우드가 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 및 패럴림픽에 거대언어모델(LLM) '큐원'을 올림픽 역사상 처음으로 적용하며 팬 소통부터 운영 효율화, 지속가능성 성과를 거뒀다.

알리바바클라우드는 이번 대회 주요 기술 지원 성과를 27일 공개했다.

알리바바클라우드, 밀라노 올림픽 선수촌에 AI 기반 '인텔리전스 핀 트레이딩 스테이션' 도입 (사진=알리바바클라우드)

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 및 패럴림픽은 큐원 기반 '올림픽 AI 어시스턴트'와 'NOC AI 어시스턴트' '스포츠 AI 플랫폼'을 통해 지능형 운영 기반을 마련했다. 교통 관리 시스템(TMS)으론 8만명 이상의 안정적인 이동을 지원하며 광범위한 지리적 한계를 클라우드 기술로 극복했다.

지속가능성 측면에선 '에너지 데이터 매니지먼트 시스템'을 전 경기장에 도입해 탄소 배출을 실시간 모니터링했다. 큐원 기반 지능형 챗봇은 운영 인력에게 실시간 전력 사용량과 수요 대응 시나리오를 제공했다.

'에너지 이슈 트래킹 시스템'을 통해선 이상 상황 식별부터 해결까지 전 과정을 디지털화했다. 대회의 전 생애주기 환경 영향을 평가하는 '지속가능성 플랫폼'도 공동 개발했다.

NOC AI 어시스턴트, 자연어 질의 및 다국어 번역 기능으로 NOC 운영 인력의 문서·정책 검색 지원 (사진=알리바바클라우드)

중계·경기 운영 혁신도 두드러졌다. 알리바바클라우드는 'OBS 라이브 클라우드 플랫폼'을 통해 전 세계 42개 방송사에 442개의 라이브 피드를 전송하며 국제방송센터 규모를 베이징 2022 대비 25%, 평창 2018 대비 30% 축소했다.

프리스타일 스키와 스노보드 슬로프스타일 종목엔 저지연 라이브 스트리밍 기반 '영상 판정 시스템'이 도입돼 판정 정확도를 높였다. '자동 미디어 설명 시스템(AMD)'은 391개 경기의 라이브스트림 신호를 처리했다. '압사라 비디오' 기술은 미디어가 기자회견 등 영상 콘텐츠에 실시간 접근할 수 있도록 도왔다.

선수촌에 도입된 '인텔리전스 핀 트레이딩 스테이션'은 8000건 이상의 AI 기반 핀 교환을 이끌었다. 이 밖에도 전자 바우처 시스템과 기상 서비스 포털 등이 알리바바클라우드 인프라 상에서 안정적으로 구동됐다.

페이페이 리 알리바바클라우드 인텔리전스 그룹 글로벌 사업 총괄 겸 수석 부사장은 "LLM 기술의 성공적인 도입은 올림픽 생태계에 새로운 가능성을 열어준 이정표"라고 강조했다.