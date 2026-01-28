"제미나이·클로드·GPT보다 낫다"…알리바바, '추론 AI'로 美 빅테크와 정면승부

알리바바가 1조 개 이상의 파라미터(매개변수)를 갖춘 차세대 모델을 전격 공개하며 글로벌 추론 인공지능(AI) 시장 장악에 나섰다. 단순 대화형 AI를 넘어 복합적인 사고와 전문적 문제 해결이 가능한 추론형 모델을 앞세워 오픈AI, 구글 등 미국 빅테크가 주도해온 생성형 AI 패권의 균열을 노린 분위기다.



알리바바는 28일 최신 추론 모델 '큐원3-맥스-싱킹'을 공개했다. 이 모델은 사실적 지식 처리, 복합 추론, 지시 수행, 인간 선호도 정렬, 에이전트 기능 등 핵심 영역 성능을 높인 것이 특징이다.

큐원3-맥스-싱킹은 19개 주요 벤치마크 평가에서 앤트로픽의 '클로드 오푸스 4.5', 구글 '제미나이 3 프로', 오픈AI 'GPT-5.2-싱킹-하이' 등 최신 고성능 모델보다 높은 성능을 입증했다. 또 과학·수학·코딩 문제 해결은 물론, 검색 도구를 활용한 전문가급 질의 답변에서도 상위권 성과를 냈다.

큐원3-맥스-싱킹은 적응형 도구 활용과 고도화된 테스트 단계 확장 기법으로 고도화됐다. 대화 흐름에 따라 검색, 메모리, 코드 인터프리터를 선택해 문제를 해결하도록 설계했다는 게 회사 측 설명이다.

이는 초기 미세 조정 이후 규칙 기반과 모델 기반 피드백을 결합한 다양한 과제 학습을 통해 구현됐다.

검색과 메모리 기능은 환각을 줄이고 실시간 정보 접근성을 높이며 사용자의 개인적인 필요에 맞춘 응답 생성을 가능하게 한다. 코드 인터프리터는 코드 실행이나 계산 기반 추론이 필요한 복잡한 문제를 효율적으로 해결할 수 있도록 지원한다.

알리바바는 또 경험 누적형 다회차 테스트 단계 확장 전략을 도입했다. 이 방식은 이전 대화에서 도출된 핵심 정보를 반복 재추론하지 않고 불확실성 해결에 집중하도록 설계됐다.

알리바바는 "큐원3-맥스-싱킹을 자체 생성형 AI 서비스 '큐원 챗'에 적용했다"며 "모델 응용프로그램 인터페이스(API)는 알리바바의 생성형 AI 개발 플랫폼 '모델 스튜디오'에서 이용할 수 있다"고 말했다.