뮤직테크 기업 엠피에이지(대표 정인서)가 자사 AI 음악 교육 앱 ‘마이뮤직파이브’에 피아노 연주 실력 향상을 위한 교육 기능을 대규모 업데이트했다고 27일 밝혔다.

지난해 10월 출시된 마이뮤직파이브는 실시간 사운드 인식 AI 기술을 기반으로 연주 시점에 맞춰 악보를 넘겨주는 ‘자동 넘김’을 비롯해 파트별 연습, 미리듣기 등 체계적인 연습 환경을 제공 중이다. 이를 토대로 앱 체류시간 30분 이상을 기록하는 이용자가 꾸준히 증가하고 있다.

주요 업데이트에는 ▲연주 중 오답을 누르거나 흐름이 끊길 때 나타나는 ‘실시간 자동 계이름 표시’ ▲‘검정 건반(샵·플랫) 가이드’ 등 처음 접하는 곡도 즉각적으로 이해하고 연주할 수 있도록 돕는 기능이 포함됐다. 이용자는 앱 내 60만개 이상의 방대한 악보 라이브러리를 바탕으로 맞춤형 학습이 가능하다.

AI 음악 교육 앱 ‘마이뮤직파이브’, AI로 피아노 초견 실력 높이는 기능 출시

특히 ‘검정 건반 가이드’는 흰 건반 위주 연주에 익숙한 초·중급자들이 가장 어려워하는 조표(샵·플랫) 위치를 직관적으로 안내해 악보 읽기의 심리적 장벽을 낮추고 조표 3개 이상의 고난도 곡들도 자신 있게 도전하고 소화할 수 있도록 돕는다.

관련기사

이번 업데이트로 마이뮤직파이브는 일반 피아노, 디지털 피아노 등 악기 종류에 구애받지 않는 실시간 인터랙션 AI 기술까지 탑재, 이를 통해 스마트폰만 있으면 전문 레슨 없이도 연주 실력을 키우는 러닝 부스터 역할을 수행하게 됐다.

정인서 엠피에이지 대표는 “이용자가 스스로 난이도 높은 곡에 도전하고 성취감을 느낄 수 있게 하는 것이 지향점”이라며 “지속적인 기능 고도화로 실전적 AI 음악 교육 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.