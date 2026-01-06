팀스파르타 'B2B AI 교육' 작년 매출, 전년보다 2.5배↑

팀스파르타(대표 이범규)는 2025년 자사 AI 기업 교육(B2B) 부문 연간 매출이 전년 대비 2배 이상 증가했다고 6일 밝혔다.

또 지난 11월 누적 수강생 2만 명을 돌파, 평균 교육 만족도는 5점 만점에 4.6점을 기록했다고 알렸다.

회사는"다수 기업 고객이 교육 이후 추가 과정이나 심화 프로그램으로 교육 범위를 확장하고 있다"면서 "지속 가능한 교육 파트너십으로 이어지고 있다는 점에서 성장의 발판이 됐음을 증명했다"고 밝혔다.

이어 "온라인 교육을 통해 축적한 '개인 맞춤형 교육 시스템’을 오프라인에 접목해 강의의 실효성을 높이며 기업 수요가 급증하고 있는 AI 교육 시장을 선점했다"고 평가했다.

팀스파르타, 기업 현직자 대상 AI 오프라인 교육 선도

실제로 팀스파르타는 IT 기업은 물론 건설·유통·증권 등 전 산업군에 걸친 대기업과 주요 기업 임직원을 대상으로 AI 심화 과정까지 다룬 오프라인 교육 레퍼런스를 지속 확보해 왔다. 단순 이론 강의가 아닌 ▲파이썬 기초부터 머신러닝, 딥러닝까지 학습하여 기업 PoC 과제를 해결하는 교육과정(192시간) ▲팀 혹은 실 단위의 과제를 해결하는 무박 2일 해커톤(40시간) ▲기업 내 AI 활용 전문가 육성 및 PoC 과제 해결 교육과정 (160시간) 등 현업 문제 해결에 초점을 맞춘 커리큘럼이 주효했다.

강사 개인 역량에 따라 달라지던 교육 품질 문제도 시스템으로 혁신했다. '강사 역량 보장 시스템'을 구축해 모든 기업에 균일한 수준의 강의를 제공하고, 보조 강사를 현장에 투입해 학습 공백을 메웠다. 또한 전문 콘텐츠팀이 모든 교안을 직접 검수, 최신 기술 트렌드를 실시간으로 교안에 반영하며 AI 심화 교육에 대한 전문성을 높였다.

교육 담당자의 업무를 90%까지 절감해 주는 '교육 성과 극대화 컨설팅'도 기업 고객의 만족도가 높은 부분이다. 목표 설계부터 성과 측정까지 데이터 기반으로 관리하고, 실시간 피드백으로 강의의 즉각적인 품질 개선을 이뤄낸 점이 기업들의 호평을 이끌어냈다.

이외에도 팀스파르타는 수강생 맞춤형 교육 및 자체 LMS(학습관리시스템) 고도화를 기반으로 KDT 국비지원 부트캠프를 비롯한 온·오프라인 교육 모두에서 높은 시너지를 창출하고 있다. 커리큘럼은 산업 현장의 수요를 반영해 자체 설계하고, 온라인 교육 후에는 427개 협력사와 연결된 ‘바로인턴’ 프로그램을 통해 오프라인에서도 실질적인 업무 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다. 이를 통해 구직자는 기업이 원하는 실무 역량을 갖추고, 기업은 재교육 없이 즉시 현장에 투입 가능한 인재를 얻는 선순환 구조를 만들고 있다.

이범규 팀스파르타 대표는 “이번 성과는 AI 시대 속에서 기업이 원하는 교육 방식이 무엇인지를 정확히 파악해, 그 기준을 얼마나 충실히 충족시켰는지 보여주는 방증”이라며 “기업 교육에서 인정받은 오프라인 운영 시스템과 AI 심화 커리큘럼을 토대로, 취업교육에서도 강의와 실무 간 격차를 해소하는 실전형 AI 인재 양성의 표준을 만들어 가겠다”고 말했다.