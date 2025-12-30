팀스파르타, ‘AI 시대 취업, 너를 믿는 우릴 믿어’ 캠페인 공개

팀스파르타(대표 이범규)가 새해를 맞아 배우 심은경과 함께한 브랜드 캠페인 ‘AI 시대 취업, 너를 믿는 우릴 믿어’를 공개했다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘스파르타클럽 내일배움캠프’를 통해 AI 시대에 요구되는 학습 환경과 커리어 성장 지원 체계를 강화해 나가겠다는 팀스파르타의 포부를 담았다. 급변한 시대 속에서 방향성을 잃은 2030 청년들에게 취업 준비의 새로운 기준을 진정성 있게 제시했다.

캠페인 메시지인 ‘AI 시대 취업, 두려울 땐 너를 믿는 우릴 믿어’에는 취업 준비생들의 가능성을 믿으며, 신뢰할 수 있는 조력자로 함께하겠다는 브랜드의 다짐을 담았다. 배우 심은경을 통해 혼란한 환경에서도 전문적인 기술 역량을 바탕으로 명확한 방향성을 제시하며 청년들을 성공적인 취업을 지원하는 팀스파르타의 지향점을 표현했다.

팀스파르타 _AI 시대 취업, 너를 믿는 우릴 믿어 브랜드 캠페인

캠페인 영상은 두 가지 버전으로 제작됐다. 먼저 공개된 ‘AI 시대 편’에서는 취업에 대한 확신을 잃은 청년들에게 급변한 환경에서도 흔들리지 않고 나아갈 수 있도록 이끌어 주겠다는 브랜드의 다짐을 전달한다. 이어 30일 오후 3시 공개 예정인 ‘취업 무기 편’에서는 AI 시대에 맞춰 설계된 내일배움캠프의 커리큘럼을 이 시대의 ‘취업 무기’로 제시하며, 세상이 변한 만큼 취업을 준비하는 방식 역시 달라져야 한다는 메시지를 구체화했다.

취업 준비생들을 위한 참여형 이벤트도 풍성하게 준비됐다. 우선 팀스파르타는 심은경∙유병재와 함께하는 ‘취준생 대나무숲’ 이벤트를 통해 취업 준비의 고충을 공유하고 해소하는 장을 마련한다. 또 취업 탈락자에게 이력서나 면접 없이 AI 직무 교육과 인턴십 기회를 제공하며 스펙보다 가능성을 믿는 팀스파르타의 철학을 경험할 수 있도록 할 예정이다. ‘취업 무기 제공’ 이벤트를 통해 취업 설명회, 자소서∙포트폴리오 작성 프롬프트 등 AI 시대에 필요한 실질적인 취업 준비도 적극 지원한다.

팀스파르타의 ‘스파르타클럽 내일배움캠프’는 실제 현업에서 필요한 AI 역량을 중심으로 커리큘럼과 운영 체계를 정비했다. IT 교육에서 축적해 온 운영 경험을 토대로, 마케터·디자이너·PM 등 다양한 직무 대상의 AI 실무 프로젝트와 직무별 AI 교육을 현업과 유사한 환경에서 수행할 수 있도록 설계했다. 매칭률 97%의 협력사 인턴십 이전에도 AI 직무 교육을 제공해, 인턴 기간 동안 충분한 업무 역량을 발휘할 수 있도록 지원한다.

이범규 팀스파르타 대표는 “이번 캠페인을 통해 AI 시대를 맞이한 취업 준비생들의 ‘가장 확실한 선택지’로 자리잡고자 한다”며 “앞으로도 커리큘럼 업데이트, 수강생의 학습 보조를 위한 AI 튜터 출시, 실제 기업과 연계한 AI 프로젝트 확대 등으로 내일배움캠프를 꾸준히 고도화하며 AI 취업 교육의 리딩 브랜드로서 입지를 굳혀 나갈 것”이라고 말했다.