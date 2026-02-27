포티투마루, '애자일 AI 정부' 성공 핵심 요건 제시

"공공 부문의 인공지능 도입은 단순한 보조 도구를 넘어, 정책 설계부터 행정 집행까지 전반을 혁신하는 진정한 의미의 '인공지능 전환(AX, AI Transformation)'으로 이어져야 합니다.”

김동환 포티투마루 대표는 25일 서울 중구 더존을지타워에서 열린 'Agile AI 정부 세미나'에서 공공 AI 혁신의 방향성을 이같이 강조했다. 이날 행사는 인공지능을 행정 실무에 어떻게 안착시킬 것인가를 두고 열띤 논의가 이어졌고, 김 대표는 종합토론에서 이 같은 견해를 밝혔다.

행사는 한국AI서비스학회(회장 김현수, 이경전)와 국가공무원인재개발원(원장 임채원)이 공동 주최했다.

기술 담론을 넘어 실제 행정 현장에서 검증된 경험을 공유하고, 이를 국가 차원의 정책 방향과 연결하기 위해 마련했다.

본격적인 토론에 앞서 진행한 세션에는 공공 AI 정책을 이끄는 핵심 인사들의 발표가 이어졌다. 임채원 국가공무원인재개발원장이 기조연설에 나서 ‘Agile AI 정부의 공공 혁신과 탁월성 교육’을 주제로 공직 사회의 체질 개선 방향을 제시했다.

김동환 포티투마루 대표가 25일 더존을지타워에서 열린 'Agile AI 정부 세미나'에서 패널로 참여해 의견을 말하고 있다.

이어 김기병 경기도 AI국장은 ‘경기도 AI정부 선도사례: 성공과 실패의 경험’을 주제로 발표하며 지자체 차원에서 겪은 생생한 현장의 목소리를 전했다. 또 배일권 행정안전부 인공지능정부기반국장은 ‘AI민주정부 추진전략과 향후 추진 방향’을 공유하며 범정부 차원의 AI 생태계 구축 청사진을 설명했다.

발표에 이어 이경전 한국AI서비스학회장(경희대 교수) 사회로 종합토론이 진행됐다. 토론에는 지용구 더존비즈온 사장, 이형용 한국지능정보시스템학회장(한성대 교수), 배일권 행정안전부 국장, 김기병 경기도 국장, 윤우제 국가공무원인재개발원 교수, 김동환 포티투마루 대표 등 산·학·관을 대표하는 패널들이 단상에 올라 'AI 정부 확산 생태계의 조건과 한계'를 주제로 심도 있는 논의를 펼쳤다.

산업계 대표 패널로 참석한 포티투마루 김동환 대표는 공공 현장에서 체감하는 인공지능 전환(AX)의 구체적인 방법론을 제시, 호응을 받았다. 포티투마루는 생성형 AI의 고질적인 약점으로 꼽히는 환각(Hallucination) 현상을 최소화한 특화 기술과 철저한 보안이 요구되는 기업·공공용 대규모언어모델(LLM) 분야에서 입지를 공고히한 AI 전문 기업이다.

관련기사

김 대표는 토론에서 "최근 공공기관의 AI 수요가 급증하고 있지만, 보안과 정확성 문제로 실제 도입에는 많은 허들이 존재하는 것이 사실"이라며 "신뢰할 수 있는 데이터에 기반한 정보 제공과 강력한 보안을 담보할 수 있는 실무 밀착형 AI 기술만이 공공 서비스의 질적 도약을 이끌 수 있다"고 강조했다.

이어 "행안부의 'AI 민주정부' 추진 전략이나 경기도의 선도 사례처럼 정부 차원의 적극적인 의지가 민간 기업의 기술 고도화에 강력한 동력이 되고 있다"며 "포티투마루 역시 산·학·관의 긴밀한 협력을 통해 공직 사회의 기민한(Agile) 인공지능 전환(AX)을 돕고, 국민이 체감할 수 있는 AI 행정 서비스 구현에 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.