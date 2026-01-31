"K-의료 특화 모델 필수"...포티투마루, AI 헬스케어 미래 비전 제시

포티투마루가 국내 의료 환경에 최적화된 인공지능(AI) 모델 필요성을 강조했다.

포티투마루는 지난 29일부터 이틀간 강원도 춘천에서 열린 '2026 연합 심포지엄' 기조연설을 통해 에이전틱 AI가 재구성할 의료 현장의 미래 비전을 공유했다고 31일 밝혔다. 이번 행사는 의료·헬스케어 분야 데이터 활용과 설명 가능한 AI 등 현장의 핵심 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 김동환 포티투마루 대표는 구글 '메드팜'과 마이크로소프트 'MAI-DxO' 등 글로벌 빅테크 기업들이 진단·예측 보조 영역을 넘어 헬스케어 생태계를 장악하고 있는 흐름을 분석했다. 이에 대응해 병원 업무 효율화, 환자 데이터 기반 임상 진료차트 자동 생성, 전국민 심리케어 상담사 보조 등 국내 현장에 적용 중인 실질적인 사례들을 소개했다.

김동환 포티투마루 대표가 기조강연을 진행하고 있다. (사진=포티투마루)

김 대표는 "의료 분야는 범용 모델의 단순 미세 조정만으로는 한계가 명확하다"며 "아키텍처 구조 설계 단계부터 새롭게 개발하는 의료 특화 파운데이션 모델이 필요하다"고 강조했다. 이어 "국내 규제 환경과 의료 데이터의 특수성을 고려할 때 데이터 접근 통제와 감사가 가능한 소버린 AI 기반의 운영 체계 구축이 시급하다"고 진단했다.

포티투마루는 초거대 언어모델 문제인 환각 현상을 'RAG42'와 'MRC42'를 결합해 해결하고 있다. 기업용 프라이빗 모드를 통해 민감한 환자 정보 유출 우려를 해소하는 동시에 경량화 모델인 'LLM42'로 구축·운영 비용을 절감하는 전략을 취하고 있다.

김 대표는 "의료·헬스케어는 데이터의 민감도가 높은 만큼 강력한 보안과 신뢰를 함께 설계하는 접근이 필수"라며 "한국 의료 현장에 최적화된 케어 서비스 혁신이 실제로 작동하고 뿌리내릴 수 있도록 기술적 리더십을 발휘해 나갈 것"이라고 밝혔다.