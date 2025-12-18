포티투마루, ESG 경영대상 '과기정통부 장관상'…"거버넌스 성과 탁월"

포티투마루가 인공지능(AI) 산업에서 지속 가능한 경영 가치를 인정 받았다.

포티투마루는 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 지난 17일 서울 서초구 플렌티컨벤션에서 연 '2025 코사 회원 송년의 밤' 행사에서 '제2회 인공지능·소프트웨어기업 ESG 경영대상' 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 18일 밝혔다. 이번 평가는 글로벌 공급망 이슈에 대응하고자 설계된 특화 진단 지표를 바탕으로 국내 소프트웨어 기업의 경영 현황을 정밀 분석한 결과다.

포티투마루는 환경(E), 사회(S), 거버넌스(G) 전 영역에서 업계 기준을 상회하는 성적을 거뒀으며 특히 거버넌스 부문에서 독보적인 점수를 기록한 것으로 전해졌다. 공식적인 '인공지능 윤리 위원회'를 설치해 운영 중이며 모델 학습부터 서비스까지 전 과정에 걸쳐 데이터 보안과 개인정보 보호 체계를 완비했다.

포티투마루가 인공지능(AI) 산업에서 지속 가능한 경영 가치를 인정 받았다. (사진=포티투마루)

사회 부문에서는 전체 직원의 93%를 정규직으로 고용해 안정적인 일자리를 제공하고 연말정산이나 종합소득세 등 공익 목적의 대민 무료 질의응답 챗봇을 제공한 점이 주효했다. 또 설명 가능한 인공지능(XAI) 기준을 도입해 기술적 판단 결과를 투명하게 검증할 수 있는 프로세스를 구축했다.

환경 측면에서는 자체 솔루션을 통해 종이 없는 사무실을 구현하고 대규모 전력이 소모되는 그래픽처리장치(GPU) 기반 솔루션을 산업용 경량화 버전이나 중앙처리장치(CPU) 기반 모델로 전환해 탄소 배출 저감에 기여했다.

이 기업은 검색증강생성(RAG) 기술인 'RAG42'와 독해 기술 'MRC42'를 결합해 거대언어모델의 고질적 문제인 환각 현상을 제어하는 기술력을 보유하고 있다. 기업용 프라이빗 모드를 지원해 민감 정보 유출 걱정 없이 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 돕는 전문 산업 특화 모델 'LLM42'를 서비스 중이다.

김동환 포티투마루 대표는 "AI 기술 영향력이 커질수록 기업의 사회적 책무와 거버넌스 확립이 무엇보다 중요하다"며 "이번 수상을 계기로 기술적 혁신뿐 아니라 환경, 사회, 투명경영을 아우르는 지속 가능한 AI 생태계를 선도하는 기업으로 거듭나겠다"고 밝혔다.