포티투마루, LLM 신뢰성 확보 방안 제시...'얼라이언스' 워크숍 참가

생성형 AI 스타트업 포티투마루(42Maru, 대표 김동환)가 서울 롯데호텔에서 12일 열린 ‘AI 신뢰성 얼라이언스 워크숍’에 참가, 초거대 언어모델(LLM)의 신뢰성 확보를 위한 구체적인 기술 전략을 제시했다.

AI 신뢰성 얼라이언스(의장 이상욱 한양대 교수)와 한국정보통신기술협회(TTA, 회장 손승현)가 주최한 이번 워크숍은 지난 9월 발족한 ‘AI 신뢰성 얼라이언스’의 활동을 결산하고, 2026년 새로운 운영 방향과 분과별 추진 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 'AI 신뢰성 얼라이언스'를 비롯해 과기정통부, TTA, KISDI, NIA, KTC, KTL, KSA, AIIA 등 유관 기관과 KT, NC AI, 셀렉트스타, 스캐터랩 등 AI 분야 주요 기업 관계자들이 참석해 AI 신뢰성의 미래를 모색했다.

행사는 이상욱 얼라이언스 의장 개회사와 과학기술정보통신부 인사말로 시작, 이어 신준호 TTA 단장이 ‘26년 얼라이언스 운영방향’을 발표하며 AI 신뢰성 생태계 확산을 위한 구체적인 로드맵을 제시했다.

포티투마루 김동환 대표는 이날 ‘기술·표준 분과’ 세션 주요 연사로 나서 ‘Ensuring the Trustworthiness of LLM(LLM의 신뢰성 확보 방안)’을 주제로 발표했다. 김 대표는 공공과 민간의 대표적인 AI 신뢰성 인증인 'CAT'와 'AI-MASTER' 인증을 받는 과정에서 포티투마루의 기술적 접근법을 공유하고, 산업 현장에서 LLM이 신뢰성을 갖추고 안전하게 활용되기 위한 필수 요건들을 제시했다.

특히 포티투마루는 지난 9월 얼라이언스 발족 당시부터 운영위원 및 정책·거버넌스 분과에 참여하며 국가 AI 신뢰성 정책 수립에 기여해 왔다. 이번 워크숍에서도 김 대표는 발표 외에도 패널 토의에 참여, 2026년 분과별 추진 과제와 얼라이언스 발전 방안에 대한 심도 있는 논의에 참여했다.

포티투마루는 생성형 AI 스타트업으로 초거대 언어모델의 단점인 환각(hallucination) 현상을 검색증강생성 기술인 'RAG42'와 인공지능 독해 기술인 'MRC42'와의 엔지니어링으로 완화, 전문 산업 분야에 특화한 경량화 모델 'LLM42'를 개발, 서비스하고 있다.

특히 기업용 Private 모드를 지원, 기업 내부 데이터와 민감한 고객 정보 유출 걱정없이 안전하게 초거대 AI를 활용할 수 있고, 솔루션 구축과 학습, 서빙에 들어가는 비용을 줄여준다.

김동환 포티투마루 대표는 “AI 신뢰성은 기술 고도화를 넘어 산업과 사회 전반에 AI가 안전하게 뿌리내리기 위한 필수 조건”이라며 “포티투마루는 AI 신뢰성 얼라이언스의 운영위원이자 기술 선도 기업으로서, 내년에도 LLM의 신뢰성을 보장하는 기술적 표준을 정립하고 건강한 AI 생태계를 조성하는 데 앞장설 것“이라고 강조했다.