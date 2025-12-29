포티투마루 "올해 공공으로 성공적 사업확장 가장 큰 성과"

#지난 24일, 서울 여의도 금융투자협회 불스홀. 이 곳에서 '제7회 대한민국 인공지능 중소기업 혁신 대상' 시상식이 열렸다. 행사에서 포티투마루는 중소벤처기업부 장관상을 수상했다. 이 상은 ▲ 매출·이익 성장 및 사업모델 경쟁력 ▲기술 혁신 및 경쟁력 ▲글로벌 시장 진출 성과 및 역량 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 경영 및 직원 교육·복지 등 4대 기준을 중심으로 평가, 수상자를 결정했다.

#지난 17일, 서울 서초구 플렌티컨벤션. 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 개최한 '제2회 인공지능·소프트웨어기업 ESG 경영대상' 시상식이 열렸다. 행사에서 포티투마루는 과학기술정보통신부 장관상을 받았다. 포티투마루는 환경(E), 사회(S), 거버넌스(G) 전 영역에서 업계 기준을 상회하는 평가를 받았고, 특히 거버넌스 부문에서 독보적인 점수를 얻었다.

#지난 18일, 서울 삼성동 코엑스. 한국클라우드산업협회가 주관한 ‘2025 클라우드 산업발전 유공 시상식'이 열렸다. 행사에서 포티투마루는 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다. SaaS 기반 AX(인공지능 전환) 성과를 인정받은 결과다.

생성AI 대표기업 포티투마루(42Maru, 대표 김동환)가 이번달에 3개의 장관상을 수상, 주목을 받았다. 엠파스(Empas)에서 검색 개발 및 기획실장, SK커뮤니케이션즈에서 검색 사업부문장을 역임한 경력이 있는 김동환 대표가 2015년 설립한 포티투마루는 자체 개발한 검색증강생성(RAG) 기술 'RAG42'와 독해 기술 'MRC42'를 결합, 거대언어모델의 고질적 문제인 환각 현상을 제어하는 기술력을 보유하고 있다.

또 기업용 프라이빗 모드를 지원, 민감 정보 유출 걱정 없이 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 돕는 전문 산업 특화 모델 'LLM42'를 서비스하고 있다. 회사 이름 중 42는 판타지 소설에 나오는 컴퓨터로, 모든 질문에 답을 주는 컴퓨터를 말한다. '마루'는 순우리말로 정상을 뜻한다.

김동환 포티투마루 대표가 한 행사서 발표를 하고 있다.

2025년 한 해가 얼마 남지 않은 29일, 서울 강남 사무실에서 김동환 포티투마루 대표를 만나 "연말에 장관상을 3개나 수상했다. 수상 분야도 다채롭다"고 인터뷰 운을 떼자 "ESG 경영대상 과학기술정보통신부 장관상과 클라우드 산업발전 장관 표창, AI 중소기업 혁신 대상 중소벤처기업부 장관상을 수상했다. 그동안은 기술 중심으로 수상을 했는데, 이번에는 ESG 경영, 산업 발전 공로 등 기술 외적인 분야에서도 상을 받았다. 회사가 그만큼 지속 가능한 경영을 위한 체계를 갖춰가고 있다는 방증"이라며 반색했다.

올 한해 AI산업계는 'AI 거품론'과 '실용주의'가 공존했다. "포티투마루에게 2025년은 어떤 해였으며, 가장 큰 성과는 무엇이냐?"는 질문에 김 대표는 "AI를 잘 만드는 것도 중요하지만, AI를 잘 활용하는 것이 더 중요하다고 생각한다. 우리는 올해도 다양한 산업 분야에 LLM42를 융합하는 작업을 지속적으로 추진해 왔다. 특히, 공공과 행정 분야로까지 성공적으로 사업 영역을 확장한 것이 가장 큰 성과"라고 들려줬다.

어떤 성공사례가 있는 지도 물었다. 올해 포티투마루는 제조, 엔지니어링, 금융, 공공, 행정 등 다양한 산업군에 자사 생성AI를 공급했다. 2025년에 진행한 프로젝트 중 가장 인상 깊었거나 파급력이 컸던 사례를 소개해 달라고 하자 김 대표는 "범정부 인공지능 공통기반 플랫폼에 우리 RAG42 솔루션이 탑재됐다. 향후 정부 부처나 지자체에서 환각, 보안, 비용 문제없이 초거대 인공지능을 제대로 활용할 수 있는 기틀을 마련하는데 일조한 것에 자부심을 느낀다"고 강조했다.

해결되지 않은 LLM의 고질적 문제가 '환각 현상(Hallucination)'이다. 이는 여전히 기업들의 고민거리이기도 하다. 포티투마루는 올해 이 문제를 현장에서 어떻게 해결했을까. 김 대표는 "경량화 모델인 LLM42를 각 도메인별로 특화하면서 1차적으로 환각 문제를 완화하고, 동시에 2018년 상용화한 RAG42와 MRC42를 엔지니어링함으로써 환각 현상을 최소화했다"고 밝혔다.

김동환 포티투마루 대표(오른쪽)가 2025년 클라우드 시상식에서 과기정통부 장관표창을 받고 있다. 왼쪽은 김경만 과기정통부 AI실장.

김동환 대표(오른쪽)가 중기부가 주관한 AI중소기업 혁신 대상 행사에서 중기부 장관 상을 받고 있다.

김동환 대표(오른쪽)가 ESG 부문 과기정통부 장관 표창을 받고 있다.

올해 대한민국 AI 시장을 한 단어로 정의한다면 무엇일까. 또 기업들의 AI 도입 양상은 작년과 비교해 어떻게 달라졌을까. 이에 대해 김 대표는 "여전히 관망자중(觀望自重)하고 있다고 할 수 있을 것 같다. 글로벌 불확실성으로 전반적인 투자 위축과 함께 AI 도입 시 ROI(비용 대비 효과)에 대한 우려 등으로 본격적인 AX(AI Transformation)가 이뤄지지 않고 있다. 2026년에도 비슷한 양상을 보일 것으로 예상한다. 정부의 마중물 역할이 필요한 시점"이라고 짚었다.

2026년 AI 시장의 메가 트렌드가 무엇이 될 지도 물었다. "기술적으로는 도메인 특화 경량화 모델(sLLM), 멀티모달과 옴니모달, 온-디바이스 시장으로 확장할 것 같다. 서비스 관점에서는 에이전틱AI(Agentic AI) 시장이 급격히 성장할 것으로 본다. 글로벌 AI 시장은 모델 개발 경쟁과 단순 도입 과정을 지나 AX를 통한 성과 창출의 단계로 진입하고 있다. 특히 AI G2인 미국과 중국의 경우 올해를 지나면서 본격적인 AX 활성화와 동시에 Agentic AI에 대한 대규모 투자가 이뤄지고 있다. 상대적으로 대한민국은 아직 AI 원천기술 개발에 머물러 있는 듯 하다"고 진단했다.

포티투마루의 2026년 로드맵과 기술 진화 방향, 글로벌 진출 등 경영 측면에서의 계획을 말해달라고 하자 "2026년에는 공공과 행정 분야를 강화할 계획이다. 아울러 포티투마루의 LLM42, RAG42, MRC42 기술을 중심으로 한 제휴 사업을 확장하고, 코로나19 이후 중단했던 해외 시장 개척을 본격 재추진할 예정"이라고 말했다.

마지막으로, 여전히 AI 도입을 망설이거나, 도입 후 활용에 어려움을 겪는 기업 리더들에게 조언을 해달라고 하자 "환각·보안·비용 문제부터 투자 비용 대비 효과(ROI), 전문 운영 인력에 대한 부담 등 여러가지 이유로 AI 도입을 망설이거나 미루는 경우가 많다. 실제 우리가 컨설팅한 고객 중 많은 분들이 ‘경쟁사가 먼저 하면 바로 따라서 하겠다’는 입장을 견지하고 있다. 그런데 AX 전환을 성공적으로 수행한 기업의 경우, 업무 생산성이 80%~99.999%까지 향상된다. 퍼스트펭귄 정신으로 AX 전환을 먼저 서두른다면, 획기적인 업무 생상성 향상과 함께 글로벌 경쟁력 확보가 가능해 질 것이다. AX는 먼저 하면 할수록 유리하다"고 밝혔다.