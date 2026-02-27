"SKT, MWC 무대서 기술·시장·사회적가치 모두 실현”

줄리안 고먼 GSMA 아시아태평양총괄 대표가 지난 16년간 MWC 무대에 오른 SK텔레콤을 두고 “기술적 가능성뿐 아니라 상업적 실현 가능성과 사회적 가치를 함께 제시해왔다”고 밝혔다.

고먼 대표는 SK텔레콤 뉴스룸 인터뷰를 통해 “SK텔레콤의 MWC 참여는 모바일 혁신의 최전선에서 산업을 이끌어온 대표기업임을 보여준다”며 이같이 말했다.

특히 글로벌텔코AI얼라이언스(GTAA) 설립을 두고 “글로벌 통신 산업의 AI 확산을 가속화하는 대표적 사례”라고 평가했다.

그러면서 “제품 전시를 넘어 산업 방향성을 제시하는 리더십을 발휘해왔다”며 “이는 MWC 정신과도 맞닿아 있다”고 강조했다.

줄리안 고먼 GSMA 아태총괄대표, 사진_SK텔레콤 뉴스룸

올해 SK텔레콤의 MWC 전시에 대해서는 “AI-RAN 등 AI 네이티브 네트워크 기술, 네트워크 관리용 AI 에이전트, AI DC, 에이전틱 AI 시스템 등 핵심 인프라 역량에 주목하고 있다”면서 “제조와 헬스케어 등 산업 현장으로 확장되는 피지컬 AI 서비스의 모습도 기대된다”고 했다.

AI 가속화 시대에서 GSMA가 중점적으로 살피는 부분에 대해 고먼 대표는 “모바일 산업이 책임 있는 방식으로 AI 확산을 이끌도록 지원하는 것이 목표”라며 “이를 위해 지능형 인프라 강화, 산업 간 협력 확대, 안전한 혁신을 지원하는 정책 프레임 구축 등에 힘쓰고 있다”고 설명했다.

이어, “우리는 통신사업자가 단순 연결 제공자를 넘어 ‘국가 AI 플랫폼 제공자’로 도약할 수 있도록 각국 정부를 비롯해 다양한 기술 파트너, 산업계와 협력하고 있다”면서 “AI가 사회 전반의 기술 활용 방식을 결정짓는 시대인 만큼, 다양한 방식으로 디지털 포용 정책을 추진하고 있다”고 덧붙였다.

그는 또 “향후 에이전틱 AI와 고도화된 추론 시스템이 발전함에 따라, 통신사는 초저지연 대규모 추론 처리, AI 에이전트의 업무 통합, 에이전트 간 복잡한 통신 관리 등에서 핵심 역할을 수행하게 될 것”이라며 “GSMA는 정책 협력과 생태계 연계를 통해 이러한 진화를 적극 지원하겠다”고 말했다.