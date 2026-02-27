이베이, 글로벌 정규직 직원 6% 내보낸다

이베이가 전 세계 정규직 직원의 약 6%에 해당하는 약 800명을 감원한다. 회사는 이번 구조조정이 전략적 우선순위에 맞춰 인력을 재배치하고 조직을 정비하기 위한 조치라고 설명했다.

26일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 이베이는 26일(현지시간) 성명을 내고 “사업 전반에 재투자하고 구조를 전략적 우선순위에 맞추기 위해 조치를 취하고 있으며, 이 과정에서 일부 직무가 영향을 받게 된다”고 밝혔다.

이어 “영향을 받는 직원들의 기여에 감사하며, 배려와 존중을 바탕으로 지원하겠다”고 덧붙였다. 회사는 핵심 분야에서의 채용을 계속할 예정이다.

(사진=이베이 홈페이지)

외신에 따르면 이번 감원은 이베이가 젊은 소비자층 유입을 위해 중고 패션 플랫폼 디팝을 약 12억 달러(약 1조 7190억원)에 인수하겠다고 밝힌 지 약 1주일 만에 나왔다.

미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있는 회사는 최근 분기 실적도 시장 기대를 웃돌았다. 지난해 4분기 매출은 15% 증가한 30억 달러(약 4조 2975억원)로 애널리스트 예상치를 상회했다.

이번 조정은 최근 3년 사이 세 번째 감원이다. 이베이는 지난 2024년 초 인건비가 성장 속도를 앞질렀다며 약 1천명(전체의 약 9%)을 감원했고, 2023년 초에도 팬데믹 시기 온라인 쇼핑 급증 이후 소비가 둔화했다는 이유로 약 500명(약 4%)을 줄인 바 있다.