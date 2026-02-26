크림, 빈티지 개편 6개월 만에 거래량 203%↑

한정판 거래 플랫폼 크림(대표김창욱)이 중고 명품 거래 서비스 ‘빈티지(Vintage)’ 개편 이후 6개월간의 성과 데이터를 26일 공개했다.

크림은 지난해 8월 기존 중고 명품 서비스를 ‘빈티지’로 리뉴얼하며 브랜드 라인업을 확장하고 이용자 접근성을 강화했다. 개편 이후 2026년 1월 31일까지 6개월간의 데이터를 분석한 결과, 빈티지 카테고리의 전체 거래 건수가 전년 동기 대비 203%, 거래액은 93% 증가하며 가파른 성장세를 보였다.

이 같은 성장의 배경에는 거래 품목이 특정 영역에 국한되지 않고 하이엔드부터 니치 아이템까지 확장된 점이 있다. 가격대와 취향 스펙트럼을 동시에 넓히며 이용자 수요를 폭넓게 흡수했다는 설명이다.

실제로 에르메스 ‘버킨 25 에토프 금장’은 3900만 원에 거래되며 최고가를 경신했으며, 롤렉스 등 프리미엄 시계 카테고리도 전년 동기 대비 거래량이 363% 증가하며 성장세를 뒷받침했다.

[사진] 크림 빈티지 6개월 성과

고가 실물 자산이 온라인에서 원활하게 거래될 수 있었던 배경에는 크림만의 고도화된 검수 시스템이 있다. 빈티지 카테고리의 모든 상품은 전문 검수팀의 철저한 진위 및 상태 확인을 거친다. 객관적인 신뢰도가 확보되면서 샤넬, 에르메스, 루이비통 등 대표적인 하이엔드 브랜드들이 나란히 거래 상위권을 차지했다.

2030세대 선호도가 높은 럭셔리 브랜드의 약진도 눈에 띈다. 젊은 층의 지지를 받는 프라다와 발렌시아가의 빈티지 상품 거래 건수는 전년 동기 대비 각각 6배, 15배까지 급증하며 다채로운 소비 수요를 입증했다.

관련기사

나아가 가방 중심의 전통적인 명품 거래를 넘어 확고한 취향을 반영하는 영역으로도 소비가 확장됐다. 주얼리 및 액세서리를 포함한 패션잡화 카테고리의 거래 건수는 전년 대비 203% 늘었다. 특히 마니아층이 두터운 주얼리 브랜드 크롬하츠의 '타이니 크로스 참'은 크림의 빈티지 서비스 개편 이후 가장 많이 거래된 품목에 올랐다. 패션 고관여 소비자들이 뚜렷한 아이템을 발굴하는 핵심 채널로 크림을 적극 활용하고 있는 것이다.

크림 관계자는 “철저한 검수 시스템이 제공하는 신뢰를 바탕으로, 클래식 하이엔드부터 2030 인기 브랜드, 확고한 팬덤을 지닌 주얼리까지 다양한 중고 명품이 거래되는 추세를 확인했다”라며 “앞으로도 유저의 손쉽고 깊이 있는 탐색을 위해 빈티지 카테고리만의 큐레이션 환경을 고도화할 것”이라고 말했다.