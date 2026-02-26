피피비스튜디오스 하파크리스틴, ‘돌리’ 신규 컬러 ‘블랙’ 출시

글로벌 뷰티테크 기업 피피비스튜디오스(PPB Studios)의 대표 뷰티렌즈 브랜드 하파크리스틴이 베스트셀러 돌리 시리즈의 신규 컬러인 ‘돌리 블랙’을 공식 출시했다고 26일 밝혔다.

돌리 블랙은 지난 6일 정식 출시 직후, 여타 신제품 대비 약 20배 빠른 판매 속도를 기록한 ‘캣티튜드’와 대등한 수준의 흥행 추이를 이어가고 있다. 이는 대대적인 온라인 마케팅에 의존하지 않고 오직 제품의 디자인과 감도만으로 오프라인 현장에서 이뤄낸 성과라는 점에서 제품 자체의 강력한 경쟁력을 다시 한번 입증한 것으로 풀이된다.

글로벌 앰버서더 장원영과의 비주얼 시너지 역시 이번 흥행의 견인차 역할을 하고 있다. 가장 기본적인 ‘블랙’ 컬러를 하파크리스틴만의 프리미엄 이미지로 포지셔닝하여, 클래식하면서도 트렌디한 아이템으로 등극시켰다는 설명이다.

피피비스튜디오스 하파크리스틴, 베스트셀러 ‘돌리’ 신규 컬러 ‘블랙’ 출시

하파크리스틴 관계자는 “돌리 시리즈는 팬들의 지속적인 요청에 의해 블랙 버전을 기획했을 정도로 탄탄한 팬덤을 보유한 제품”이라며, “캣티튜드에서 증명된 브랜드 파워가 돌리 블랙의 흥행으로 이어지고 있는 만큼, 오는 3월 중 ‘돌리 베이지’ 컬러를 추가로 런칭하여 시그니처 라인업을 더욱 강화할 예정”이라고 밝혔다.