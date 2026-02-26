빼기, 폐기물 배출 서비스 이용자 수 37% 늘어

환경 자원 AI 데이터 기업 같다(대표 고재성)는 '2025 서비스 운영 분석 리포트'를 발표하고, 폐기물 배출 서비스 ‘빼기’의 이용자 수가 지난해 전년대비 37% 증가했다고 26일 밝혔다. 이용자 수가 가장 많은 연령대는 3040 여성인 것으로 나타났다.

빼기의 누적 회원 수는 2025년 기준 232만5898명을 기록, 전년 대비 약 62만 명이 증가(37% 확대)하는 폭발적인 성장세를 보였다. 특히 전체 폐기물 신청 건수 처리율이 약 83%에 달한다. 처리율이란, 폐기물 배출 시 실제 수거·처리로 이어지는 비율로, 재활용·폐기물 및 처리업체 간 촘촘한 연계망 구축과 비정형 품목 표준화 등을 통해 실질적인 자원 순환 시스템이 작동함을 의미한다.

빼기 서비스 데이터

연령별로는 '3040 여성'이 핵심 이용자층으로 나타났다. 이들은 가구, 가전 교체 주기에 맞춰 '내려드림'이나 '중고매입'과 같은 편의 중심 서비스를 적극 이용하는 것으로 분석됐다.

또, 빼기가 가정용 폐기물에서 산업 및 특수 폐기물로 배출 영역이 확대되면서, 20대 남성 사용자층도 전년대비 30% 크게 늘어났다. 빼기는 ‘공생폐(5톤 이하 건설폐기물)' 산업 관계자들도 사용하는 서비스로 확대되고 있다.

품목별 특징으로는 3년 연속 배출 품목 1위를 차지한 '의자'에 이어 최근 '이불'의 배출 빈도가 급상승했다. 지자체별로 배출되는 품목에서도 뚜렷한 지역적 특색이 발견됐다. 제주시에서는 '감귤 콘테나', 레저 활동이 많은 화성시와 제주시에서는 각각 '패러글라이딩'과 '웨이크보드'가 주요 배출 품목으로 집계됐다. 항구 도시인 군산시에서는 '어상자'와 '욕실천장돔', 안성시와 당진시에서는 농업용 '모판'이 집중적으로 배출됐다.

특히, 빼기 서비스 내에서는 특정 지역에서만 통용되는 독특한 명칭(인천 동구의 '차단스', 칠곡군의 '라꾸라꾸 침대' 등)의 폐기물 역시 다수 집계됐으며, 비정형화된 폐기물 품목을 표준화하는 등 처리율을 높이는데 기여하고 있다.

고재성 대표는 "우리는 사람들이 언제, 어떤 방식으로 자원을 배출하는지 가장 잘 아는 기업"이라며, "이번 데이터는 빼기가 단순 수거 앱을 넘어, 폐기물의 발생부터 처리, 재탄생까지의 전 과정을 데이터로 관제하는 '테크 기업'임을 증명하는 지표"라고 강조했다.