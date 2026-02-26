멜론, ‘제23회 한국대중음악상’ 시상식 온라인 생중계

카카오엔터테인먼트는 국내 문화 콘텐츠 창작자를 위한 ‘카카오창작재단’이 타이틀 스폰서로 참여중인 ‘제23회 한국대중음악상(KMA∙한대음)’의 시상식을 26일 밤 8시부터 뮤직플랫폼 멜론을 통해 온라인 생중계 한다고 이날 밝혔다.

이번 한국대중음악상은 카카오창작재단이 타이틀 스폰서로 참여하여 ‘제23회 한국대중음악상 with 카카오창작재단’으로 진행된다. 앞서 ‘올해의 음반’, ‘올해의 노래’, ‘올해의 음악인’ 등 종합분야와 각 장르분야별 총 3개 분야 26개 부문에 대한 수상 후보자들이 공개되며 화제를 모았다.

시상식은 26일 밤 8시부터 열리며, 멜론 모바일 앱과 유튜브 내 멜론 채널에서 모든 수상의 순간을 실시간으로 중계한다. 이를 통해 한국대중음악상이 국내 뮤직 트렌드를 이끄는 멜론 고객들을 포함한 전세계 음악팬들에게 훨씬 수월하게 다가갈 것으로 기대를 모은다.

[카카오창작재단] 제23회 한국대중음악상 포스터

시상식이 끝난 직후에는 모든 수상작들을 모은 플레이리스트가 멜론에서 공개되어, 한국 대중음악의 진면목을 한 자리에서 감상할 수 있다. 또한, 시상식 비하인드 콘텐츠를 모은 매거진도 다음달에 멜론에서 공개될 예정이다.

관련기사

‘한국의 그래미 어워즈’로 통하는 한국대중음악상은 2004년 시작된 국내 대중음악의 대중성과 음악성을 균형 있게 평가하는 권위의 시상식이다. 대중음악 평론가, 음악 전문 기자·에디터, 방송 PD 등 전문가들로 구성된 선정위원회가 후보 및 수상자를 결정한다. 주류와 비주류의 경계를 넘어 대중음악을 예술적 창조물로 인식하고 대중음악의 다양성과 창조적 활력을 진작시키고자 제정됐다.

카카오창작재단은 이번 시상식에서 신인상 후보자들에 대한 '카카오창작재단 & 멜론 뮤직 커넥트 프로그램'도 진행한다. 이를 통해 카카오창작재단은 ‘제23회 한국대중음악상’ 신인상 수상자 및 후보자들을 대상으로 심사를 거쳐 앨범 제작비(인당 500만원 상당)를 지원한다. 앨범 발매 이후에는 멜론 홍보 지원 등도 진행될 예정이다.