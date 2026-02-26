차지원 CAIO "AI는 실행의 문제"…SK AX 사업 구조 재설계 나선다

SK AX가 올해를 '인공지능 전환으로 고객의 성장을 이끄는 회사(Being AX Company)'로 도약하겠다는 원년으로 선포하고 전사 AI 혁신을 총괄하는 최고AI책임자(CAIO, Chief AI Officer) 체제를 본격 가동했다. AI를 단순 생산성 도구가 아닌 사업 구조를 재편하는 핵심 동력으로 삼겠다는 전략적 전환이다.

초대 CAIO를 맡은 차지원 부문장은 26일 SK AX 뉴스룸을 통해 "AI가 업무를 돕는 시대는 지났다"며 "이제는 AI가 업(業)의 본질을 바꾸는 단계로 진입했다"고 강조했다.

기술 조직 통합 넘어 사업 구조 재설계

이번 CAIO 신설은 단순한 직제 추가가 아니란 점에서 업계의 주목을 받았다. 기존 IT 인프라 운영을 맡던 CIO 조직과 AI 선행 기술을 연구하던 AI 서비스 부문을 통합해 '부문' 단위로 격상한 것이 특징이다. 이는 기술과 인프라, 연구 기능을 하나의 실행 조직으로 묶어 AI를 전사 비즈니스 전 영역으로 확장하겠다는 의미다.

차 CAIO는 이번 조직 개편과 관련해 AI를 '보유'하는 조직이 아니라 '성과를 만들어내는' 조직으로 키울 것이란 의지를 드러냈다.



그는 "기존 체제에선 최고기술책임자(CTO)가 기술, 최고데이터책임자(CDO)가 데이터, 최고정보책임자(CIO)가 인프라에 집중했다"며 "CAIO는 AI의 실제 현장 적용과 이를 통한 비즈니스 트랜스포메이션에 초점을 둔다"고 설명했다.

차지원 SK AX CAIO (사진=SK AX 공식 뉴스룸)

차 CAIO는 AI의 역할 자체도 재정의했다. 지난해까지 SK AX가 AI를 업무 효율을 높이는 보조 도구로 활용해왔다면, 올해부터는 딜리버리 전 과정의 품질과 생산성을 관리하는 핵심 운영 체계로 격상시켜 활용한다는 방침이다.



또 그는 SK AX '5T 딜리버리 체계'에 AI를 공식 구성 요소로 포함시켰다. 정직원과 파트너사, 글로벌 서비스 조직과 함께 AI를 품질 관리와 생산성 통제의 축으로 편입한 것이다.

더불어 각 조직이 AI를 통해 창출한 효율을 정량화하고 이를 사업 가치로 환산하는 성과 관리 체계도 도입키로 했다. 이를 통해 AI 활용 여부가 아니라 실제 생산성 향상과 수익 기여도를 기준으로 평가하겠다는 방침이다. 이는 역량 축적 단계를 넘어 '성과 증명' 단계로 무게 중심을 옮기려는 의도다.

초거대 경쟁 대신 현장 밀착… "AI로 회사를 다시 정의"

글로벌 빅테크 기업들이 초거대 AI 모델 경쟁에 속도를 내는 가운데 SK AX는 모델 개발 경쟁에 뛰어들기보다 현장 적용 역량 강화에도 초점을 맞출 것이란 전략도 내놨다. 이미 상용화된 모델을 산업 특성에 맞게 최적화해 실질적 사업 성과로 연결하겠다는 구상이다.

차 CAIO는 "우리는 초거대 모델을 연구하는 기업과 경쟁하지 않는다"며 "그 기술을 산업 현장에 안착시키는 실행 기업이 되는 것이 목표"라고 밝혔다.

차지원 SK AX CAIO (사진=SK AX 공식 뉴스룸)

SK AX가 이처럼 나선 것은 초거대 모델을 현장에 바로 적용하기에는 현실적 제약이 크다고 판단해서다. 실제 비용, 보안, 규제, 도메인 특수성 등 복합적인 문제가 뒤따르기 때문이다.



이에 SK AX는 고객 데이터에 맞춰 모델을 소형화·전문화하고, 산업별 규정과 프로세스를 반영한 맞춤형 솔루션을 설계하는 데 주력하고 있다. 기존 SI가 요구사항 구현 중심이었다면, 이제는 핵심 알고리즘을 기반으로 고객의 핵심 업무에 직접 AI를 적용하는 방식으로 사업 모델을 고도화한다는 계획이다.



이를 뒷받침하기 위해 스쿼드(Squad) 체계도 운영 중이다. AI 오퍼링 설계부터 현장 적용, 문제 해결, 성과 측정까지 전 과정을 하나의 팀이 유기적으로 수행하며 실행 속도를 높이기 위해서다. 이를 통해 SK AX는 최고경영진 차원의 탑다운 접근을 병행해 전사 관점의 투자 대비 효과(ROI)를 명확히 하겠다는 전략을 내세우고 있다.

차 CAIO는 이러한 변화가 선언에 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 또 CAIO 조직이 실질적 성과를 내기 위해서는 세 가지 기준이 필요하다고도 주장했다. 이는 ▲인력 투입 중심의 수익 구조를 넘어 AI가 창출한 성과 기반 사업 모델을 정착시키는 것 ▲AI를 활용해 딜리버리 체계를 근본적으로 전환하는 것 ▲지원 부서를 포함한 전사 영역에서 AI를 자연스럽게 내재화하는 것 등 세 가지다.

그는 "CAIO 조직의 성과는 직함이나 조직 규모로 평가받는 것이 아니다"며 "우리의 사업 구조가 실제로 바뀌고, AI를 통해 창출한 가치가 수익으로 연결될 때 비로소 의미가 있다"고 말했다. 이어 "올해는 AI를 도입하는 해가 아니라 AI로 회사를 다시 정의하는 해가 될 것"이라고 덧붙였다.