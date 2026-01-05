채널코퍼레이션, '이경훈' 글로벌브레인 한국 대표 CAIO로 영입

자사·고객사 AI 전환 및 일본 시장 경쟁력 강화

중기/스타트업입력 :2026/01/05 19:28

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

비즈니스 메신저 ‘채널톡’을 운영하는 채널코퍼레이션(대표 최시원)은 일본 벤처캐피탈(VC) ‘글로벌브레인’ 이경훈 한국 대표를 자사 부대표이자 최고인공지능책임자(이하 CAIO)로 영입했다고 5일 밝혔다.

이경훈 CAIO는 일본 교토대학교를 졸업한 뒤 보스턴컨설팅그룹과 생성형 AI 스타트업 ‘아카’를 거쳐, 2018년부터 최근까지 글로벌브레인 한국 대표로 재직했다. 또 거대언어모델(LLM) 솔루션 기업 ‘올거나이즈’, 로봇 AI 모델 개발 스타트업 ‘리얼월드’에서도 사외이사로 활동했다.

글로벌브레인은 약 3조5천억원의 운용 자산(AUM·Assets Under Management)을 보유한 일본 VC다. 국내에서는 채널코퍼레이션을 비롯해 올거나이즈, 힐링페이퍼(강남언니), 더플레이토(티로) 등 약 30여 개 스타트업에 투자했다.

이경훈 채널코퍼레이션 부대표

이경훈 CAIO는 AI 산업 생태계와 일본 스타트업 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 채널코퍼레이션 합류를 결정했다. 채널코퍼레이션의 AX(AI Transformation) 조직을 본격 가동하고 자사 및 고객사의 AX 전환을 고도화하는 동시에 일본 시장 내 경쟁력 강화에도 집중할 계획이다.

이경훈 CAIO는 “그동안 쌓아온 경험을 토대로 자사와 고객의 산업 현장의 AX를 이끄는 것은 물론, 일본 시장 확대에 독보적인 비즈니스 역량을 선보이는 데 집중하겠다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
