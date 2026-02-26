'2026 K-SW 그랑프리' 수상자에 김숙희 솔리데오 대표

소프트웨어공제조합이 소프트웨어(SW) 발전에 기여한 조합원에게 시상하는 '2026년 K-소프트웨어 그랑프리' 수상자에 김숙희 솔리데오 대표가 선정, 26일 열린 조합 총회에서 상을 받았다.

'K-소프트웨어 그랑프리' 훈격은 2026년 수상자부터 과학기술정보통신부 장관 명의로 상향, 업계 공로자의 공적 가치를 높였다. 수상자는 판교에 위치한 소프트웨어드림센터 내 '명예의전당'에 헌액되며, 행운의 열쇠, 공제사업 이용료 할인 등 다양한 혜택을 받는다. 올해가 2회 수상자다. 1회 수상자는 이재철 세기정보통신 대표다.

올해 수상자로 선정된 김숙희 솔리데오 대표는 22년간의 공직 경험과 26년간의 벤처 창업·경영 경험을 바탕으로 대한민국 전자정부·공공 SW산업의 혁신과 발전을 이끌어온 국내 SW산업계 대표 리더다. 혁신적인 행정정보화, SW기술 국산화를 통한 해외 진출, 지식·가치 기반 사회적 기여 등에 선도적 역할을 담당했다. 서울시 전자계산소 전산팀장과 서울시 은평구청 전산 운영 개발팀장을 거쳐 1998년 12월 현재의 솔리데오를 창업, 대표이사로 활동하고 있다.



김 대표는 수상 소감에서 "너무 영예로운 상을 주셔서 감사하다. 제가 받은 어떤 상 보다 훨씬 감동이고 영광으로 생각한다"면서 "앞으로 살아있는 동안 이 날을 잊지 않겠다. 모두에게 감사드린다"고 말했다.

2026년 수상자인 김숙희 솔리데오 대표(오른쪽)가 2025년 수상자인 이재철 세기정보통신 대표에게서 상패를 받고 활짝 웃고 있다.

소프트웨어공제조합 임원진이 김숙희 수상자를 축하하며 기념사진을 찍고 있다. 오른쪽 두 번째가 이득춘 조합 이사장.

국내 행정 정보화 및 건축행정표준시스템 ‘세움터’ 기반 구현

김 대표는 서울특별시 전자계산소와 은평구청에서 재산세 등 지방세 전산화에 선도적인 역할을 수행했다. 은평구청 재직 당시에는 전국 최초로 지방행정 업무 전반과 세외수입의 전산화를 실현, 현재의 ‘새올행정’ 등 전자정부 구현 기반을 마련했다. 특히 1996년에는 건축행정정보시스템(인허가 도면 관리 포함)을 직접 기획 및 개발해 이후 국가 건축행정표준시스템인 ‘세움터’ 구축의 토대를 마련했다.

이런 성과를 통해 전국 자치단체의 행정정보화를 앞당기고 국민 민원 이용 편의와 행정 효율을 높였고, 이는 소프트웨어 산업 발전 뿐 아니라 국가 행정의 전산화·디지털화에도 기여했을 뿐 아니라 공공기관 행정처리 절차를 간소화, 국민 일상에 실질적 편의를 제공하는데 기여했다.

공공 SW 국산화 및 혁신 솔루션 개발 및 도입

외산 소프트웨어가 주로 사용되던 건축·설계 분야에서 도면관리 툴인 'ArchiView'를 비롯해 ArchiBIM(국산 건축 BIM 솔루션), SolMate(공공 SI 프로젝트 표준화 방법론) 등 자사 핵심 소프트웨어를 자체 개발 및 공급해 공공 부문의 외산 SW 의존도를 현저히 낮추고, 국내 SW 산업의 새로운 시장 창출에 기여했다.

특히, 국산 SW의 실질적 경쟁력을 공공 분야에서 입증해 민간 부문 확산을 선도하고, 건축 분야 소프트웨어 기술 국산화를 주도했다는 평가다. 또 2D와 3D BIM 자동 매칭, 대용량 도면 관리 등 국내 환경에 최적화된 기능을 구현해 외산 제품 대비 경쟁 우위를 확보하고, 국내 기술력 향상에 일조했다.

SW 품질 혁신 및 국제 인증

창업 이후 자체 개발한 다양한 프로그램으로 CMMI(국제 SW 프로세스 품질인증)와 SP(소프트웨어 프로세스) 인증을 획득해 소프트웨어 품질 경쟁력을 강화하고, 이를 기반으로 국내 소프트웨어 산업 발전과 경쟁력 향상에 기여했다. 특히 행정 시스템 내 국산 SW 프로세스의 정착과 확산을 선도, 업계의 모범사례로 자리매김했다.

SW 인재양성 및 오픈 이노베이션

기업 내 정보기술연구소를 2001년 설립해 다양한 분야 연구개발을 촉진하고 연구원 일자리를 창출했다. 연구소 내 개발 프로그램 관련 과업 수행을 위한 전문 인력을 공급, 소프트웨어 시장 확대에 기여했다.

또 사내 오픈 세미나를 정기적으로 개최해 외부 전문가와의 교류를 강화하고 있다. 다양한 사외 강연회 연사로도 참여해 산학연 협력 기반의 IT 인재 양성체계를 구축했고, 여성IT기술인협회 이사로서 여성 소프트웨어 산업 발전에도 힘썼다. 2023년부터는 사내에 'ANGELS' 아카데미를 조직해 신기술 교류와 창업 멘토링을 지원, 인재 육성과 소프트웨어 생태계 활성화에 기여했다.

AI·빅데이터·클라우드 등 신사업 개척과 수출 기여

솔리데오는 건설·부동산 분야 소프트웨어 개발과 활용을 선도, 인공지능(AI)·빅데이터 등 차세대 기술을 접목해 국내 소프트웨어 산업 경쟁력 강화에도 기여하고 있다.

이 회사가 개발한 부동산 빅데이터 플랫폼 ‘자두(JADO)’와 안심 부동산 서비스 ‘안부(ANBU)’를 통해 임대차 거래 과정에서 발생하는 정보 비대칭을 해소하고, 투명하고 신뢰성 높은 거래 환경을 조성했다. 또 전자문서 통합서비스 ‘피노(PINO)’를 통해 종이문서를 신뢰 기반 전자문서로 대체, 디지털 문서 유통과 행정 혁신을 실현하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 가치 확산에도 기여했다.

특히 국내 우수 소프트웨어 기술을 인도네시아, 일본, 베트남 등 해외 시장에 다양한 채널을 활용해 수출, 국가 경쟁력 강화에도 기여했다. 특히, 전자정부 및 BIM(Building Information Modeling) 솔루션 수출을 통해 K-소프트웨어의 글로벌 진출을 선도하고, 대한민국 기술력을 해외에 적극 홍보했다.

전자정부 명예의 전당 30인 선정

이외에도 김 대표는 소프트웨어공제조합 임원과 인공지능소프트웨어산업협회 부회장 등 산업계를 대변하는 협회 및 단체 활동을 통해 소프트웨어 업계의 의견이 정부 정책에 적극 반영되도록 노력했다.

특히 조합 임원 재임 기간시에는 조합원 대상 이익 배당 실시와 소프트웨어드림센터 건립에 참여하는 등 소프트웨어 기업의 자산 증식에도 힘을 보탰다. 이런 SW산업 발전과 정부 전산화에 기여한 공로를 인정받아 김 대표는 2017년 열린 전자정부 50주년 기념식에서 ‘전자정부 명예의 전당 30인’에 선정됐다.