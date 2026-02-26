지그재그, '레터프롬문X데이지크' 협업 상품 단독 선출시

카카오스타일 운영사 지그재그는 패션 브랜드 '레터프롬문'과 뷰티 브랜드 '데이지크'의 협업 상품을 단독 선출시한다고 26일 밝혔다.

레터프롬문과 데이지크는 자연주의 감성의 '코티지코어' 트렌드에 맞춰 봄의 정원이 연상되는 빈티지한 느낌의 '코티지 플라워' 패턴을 공동개발했다.

지그재그는 이번 '레터프롬문X데이지크' 컬렉션을 라이브 방송 및 기획전을 통해 최초 공개한다.

(사진=지그재그)

이날 오후 8시 크리에이터 '연우', '지구'가 참여하는 '레터프롬문X데이지크' 라이브 방송을 진행한다. 지그재그 사상 첫 패션·뷰티 협업 방송으로, 코티지 플라워 패턴이 적용된 '미니 섀도우+레터즈 투웨이 슬림 티셔츠' 기획 세트를 400개 한정 단독 판매한다.

라이브 방송 혜택도 마련했다. 방송 시청 고객 전원에게 최대 82% 할인 및 '30% 쿠폰'을 지급한다. 방송 중 가장 적극적인 소통을 이어간 고객 10명에게는 데이지크의 '수플레 컬러팟'을 선물로 제공한다.

이외에도 브랜드별 선착순 구매 고객에게는 각각 레터프롬문 레터즈 73 캠프캡(50명), 데이지크 스탈릿 쥬얼 리퀴드 글리터(100명)를 증정하며 구매 금액별 사은품도 받아볼 수 있다.

라이브 방송과 함께 내달 8일까지 '레터프롬문X데이지크' 기획전도 진행한다. 해당 기획전에서는 레터프롬문 ▲'로지 레이스 블라우스', ▲'로리 플라워 스칼럽 가디건'과 데이지크 ▲'실키 베일 블러쉬', ▲'쥬시 듀이 틴트' 등 코티지코어 컬렉션 상품 12종을 만나볼 수 있다.

데이지크의 '미니 섀도우 팔레트' 2종(코랄코티지, 로즈코티즈)은 지그재그 단독 상품이다. 이외에도 브랜드 베스트 상품 및 봄 신상품 코너도 운영하며 기획전 기간 전 고객 대상 15% 할인 쿠폰 및 무료 배송 혜택도 제공한다.

카카오스타일 관계자는 "이번 협업은 패션, 뷰티 산업의 경계를 허물고 스타일의 확장을 보여준 사례로, 고객들에게 더 새로운 쇼핑 경험을 제공하고자 이번 단독 선출시를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 2030 여성들의 스타일을 관통하는 상품 큐레이션을 통해 지그재그에서만 경험할 수 있는 차별화된 셀렉션 구축에 힘쓸 예정"이라고 말했다.