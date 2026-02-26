효성중공업, HVDC 기술 국산화 현황 소개…에너지 고속도로 핵심

효성중공업이 정부가 추진 중인 ‘서해안 에너지 고속도로’ 핵심인 초고압직류송전(HVDC) 기술 국산화 청사진을 제시했다.

효성중공업은 서울 마포 본사에서 한국전력공사, 전기산업진흥회 및 주요 산업계, 학계, 연구기관 전문가들이 참석한 가운데 ‘HVDC 에너지 고속도로 국산화 추진현황 점검회’를 개최했다고 26일 밝혔다.

서해안 에너지 고속도로 사업은 대규모 해상풍력 전력을 수도권으로 안정적으로 운송하기 위한 국가 기간망 사업이다. 이번 점검회는 해외 기술 의존도가 높았던 대용량·전압형 HVDC 기술의 국산화 진행 상황을 면밀히 점검하고, 향후 계획을 논의하는 자리였다.

HVDC 에너지 고속도로 국산화 추진현황 점검회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다

이날 효성중공업은 2GW 전압형 HVDC 시스템의 핵심 기자재인 컨버터 밸브와 제어 시스템 등 HVDC 기술 국산화 현황을 발표했다. 전압형 HVDC는 기존 전류형에 비해 전력 제어가 쉽고 계통 안정화에 유리해 재생에너지 연계에 적합한 기술이다. 효성중공업은 2024년 독자 기술로 개발한 전압형 HVDC 시스템을 양주변전소에 공급한 바 있다.

이와 함께 HVDC 관련 국내 최고 전문가들의 각 분야별 주제 발표도 이어졌다. 기술협력단으로 참여한 서울대, 연세대, 경북대 교수진은 시스템 최적화 및 전력망 안정화 기술 등 각 분야별 연구에 대해 발표했다. 이어 자문위원으로 참여한 한국전기연구원 이종필 센터장이 핵심 기자재인 컨버터 밸브의 인증시험 등에 대해 발표하며 HVDC 기술 국산화 성공에 대한 기대감을 높였다.

특히 이번 점검회에선 서해안 에너지 고속도로 사업이 단순 국내 전력망 구축을 넘어, 국산 HVDC 기술의 글로벌 시장 진출 교두보가 될 수 있다는 공감대가 형성됐다. 기술 자립은 물론, 기자재·시스템·엔지니어링 전반을 아우르는 국산 HVDC 산업 생태계 구축과 수출 경쟁력 강화로 이어질 것이라는 전망이다.

이날 행사에 참석한 최성휘 서울대학교 교수는 “HVDC 기술은 국가 에너지 안보의 핵심”이라며, “해외 기술 의존도를 낮추고 전력망 주권을 확보하기 위해서는 국산화 생태계 구축이 필수적”이라고 말했다.

효성중공업 관계자는 “그간 축적해 온 전력기기와 HVDC 기술 역량을 바탕으로 차질 없이 국산화를 진행 중”이라며, “정부·한전 등 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 본 사업을 성공적으로 완수하고, 글로벌 시장으로도 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

효성중공업은 총 3300억원을 투자해 국내 창원공장에 HVDC 변압기 전용 공장을 구축하고 있다. 공장이 완공되면 효성중공업은 독자 기술로 시스템 설계부터 컨버터, 제어기, 변압기 등 핵심 기자재 생산까지 모두 가능한 사업자로 자리매김할 전망이다.