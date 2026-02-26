[인사] 과학기술정보통신부

◇ 과장급 전보

▲ 핵융합에너지환경기술과장 지은환 ▲ 정보화담당관 장기동 ▲ 인공지능안전신뢰정책과장 장두원

과학기술정보통신부

