[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2026/02/26 09:06
박수형 기자
◇ 과장급 전보
▲ 핵융합에너지환경기술과장 지은환 ▲ 정보화담당관 장기동 ▲ 인공지능안전신뢰정책과장 장두원
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
