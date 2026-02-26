세계로 나가는 K-자율주행…에이투지, UAE에 기술 수출한다

오토노머스에이투지(대표 한지형, 에이투지)가 자율주행 분야 최초로 국가핵심기술 수출 승인을 확보하고, 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 강훈식 대통령 비서실장을 단장으로 하는 대한민국 특사단과 함께 현지 합작법인에 수출 승인서를 전달했다고 26일 밝혔다.

자율주행은 정부가 지정한 국가핵심기술로, 해외 수출 시 기술안보 관점에서 관계 당국의 사전 승인이 필요하다. 에이투지는 산업통상부 심의를 받아 자율주행 분야 최초로 수출 승인을 획득하며 기술 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

이번 수출 승인을 계기로 에이투지는 자체개발한 레벨4 자율주행차 'ROii'(로이)와 다양한 개조차를 UAE에 투입한다.

한-아랍에미리트 자율주행 수출승인서 전달식 현장(오른쪽부터 유민상 오토노머스에이투지 CSO, 하정우 청와대 AI미래기획수석, 뮤니라 알 마르주키(Muneera Al Marzooqi) 스페이스42 상무) (사진=오토노머스에이투지)

에이투지의 레벨4 자율주행 기술과 스페이스42의 AI 인프라·데이터 역량을 결합한 UAE 합작법인은 중동에서 자율주행차 생산과 실증 사업, AI 모빌리티 사업을 단계적으로 확대하고 있다.

에이투지는 연내 760만 달러(약 110억원) 규모의 사업 수주를 추진하고 있으며, 2035년까지 7,800만 달러(약 1100억원) 규모의 현지 매출을 창출할 계획이다. 2030년까지 두바이 대중교통의 25% 자율주행 전환, 2040년 아부다비의 자율주행 완전 전환 등 UAE 정부 정책의 청사진을 반영한 수치다.

이날 개최된 전달식은 지난해 11월 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문 당시 체결된 미래 산업 협력 합의의 후속 조치로 진행됐다. 당시 에이투지는 UAE의 AI 스페이스테크 기업 스페이스42와 한국 기업으로서는 처음으로 중동 자율주행 합작법인을 설립한 바 있다.

이번 국가핵심기술 수출 승인은 양국 정상의 선언 아래 UAE를 대상으로 허가된 것으로, 이로써 합작법인은 자율주행 기술 검증과 제도적 절차를 마치고 실질적인 사업 실행 단계로 진입하게 됐다.

행사에는 하정우 청와대 AI미래기획수석과 최영준 주아랍에미리트대사관 공사참사관, 김상진 국가AI전략위원회 국장 등 대한민국 특사단이 참석했다.

에이투지에서는 유민상 CSO가 동행해 현지 합작법인의 사업 로드맵을 공유하고 실증 및 상용화 추진 전략을 논의했으며, 합작법인 파트너인 스페이스42의 뮤니라 알 마르주키 상무가 함께 승인서를 확인했다.

한지형 오토노머스에이투지 대표는 "자율주행은 AI와 반도체, 통신, 소프트웨어, 도시 인프라가 결합된 국가 전략 산업으로, 이번 수출 승인은 단순히 한 기업의 해외 진출을 넘어 자율주행이 대한민국의 AI 3대 강국을 이끌 핵심 기술로서 글로벌 무대에 진입했음을 나타낸다"고 말했다.

이어 "AI미래기획수석실의 지원과 산업통상부의 승인에 깊이 감사드리며, UAE 현지에서 안전과 품질을 최우선으로 한국형 자율주행의 경쟁력을 입증하는 것은 물론 국토교통부 모빌리티 로드맵인 2027년 레벨4 자율주행 상용화에 맞춰 기술 개발에도 매진하겠다"고 밝혔다.