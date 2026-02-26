무신사, 신학기 맞이 ‘잡화 페스티벌’ 연다

무신사가 다가오는 신학기 시즌을 앞두고 올 한 해 가장 큰 규모의 잡화 축제인 ‘잡화 페스티벌’을 선보인다.

26일 오전 11시부터 다음달 5일까지 진행되는 이번 행사는 새로운 시작을 준비하는 고객들을 위해 무신사의 폭넓은 잡화 큐레이션을 제안하고자 기획됐다. 특히 이번 시즌에는 가방, 신발은 물론 언더웨어와 디지털 기기까지 카테고리를 확장해 선택의 폭을 넓혔다.

행사 기간 무신사는 고객의 쇼핑 부담을 낮추기 위해 다각적인 지원에 나선다. 전 고객을 대상으로 발급되는 풍성한 쿠폰팩은 물론, 장바구니에 담은 상품을 한 번 더 할인 받을 수 있는 ‘더블 할인’ 혜택을 통해 신학기 필수 아이템을 실속 있게 준비할 수 있도록 돕는다.

무신사 잡화 페스티벌

매일 새로운 테마로 운영되는 ‘카테고리 데이’도 관전 포인트다. ▲가방데이 ▲슈즈데이 ▲우먼즈데이 등 일정에 따라 각 카테고리에 특화된 결제 혜택이 추가로 제공된다. 또 브랜드의 인기 아이템을 단독 혜택가로 만나보는 ‘아이코닉 특가’와 24시간 한정 ‘브랜드데이’ 등 매일 다른 쇼핑의 즐거움을 선사할 예정이다.

신학기 분위기를 고조시킬 특별한 이벤트도 마련했다. 먼저 ‘신학기 맞이 래플’을 통해 애플의 인기 IT 기기인 ‘아이패드 미니 256GB’와 ‘애플워치 시리즈 11’을 단돈 1000원에 구매할 수 있는 래플 이벤트를 진행한다.

또 행사 기간 매일 오전 11시와 오후 7시에 걸쳐 하루 두 번 선착순으로 진행되는 ‘랜덤뽑기’에서 최대 80% 할인 쿠폰과 최대 5000원의 적립금 등 풍성한 혜택을 제공한다.

무신사 관계자는 “이번 잡화 페스티벌은 단순히 상품을 판매하는 것을 넘어, 신학기를 준비하는 고객들에게 무신사만의 감도 높은 잡화 트렌드를 제안하는 장이 될 것”이라며, “디지털부터 패션 잡화까지 한자리에서 만나볼 수 있는 이번 행사를 통해 설레는 새 시즌을 준비하시길 바란다”라고 전했다.

잡화 페스티벌에 대한 자세한 내용은 26일 오전 11시부터 무신사 앱 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.