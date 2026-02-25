카카오페이, 설치 없이 바로 즐기는 ‘미니게임’ 출시

카카오페이(대표 신원근)가 게임 퍼블리셔인 투바이트와 협업해 별도 앱 설치 없이 플랫폼 안에서 검증된 게임을 즉시 즐길 수 있는 ‘미니게임’ 서비스를 출시했다고 25일 밝혔다.

이번에 공개된 미니게임은 총 9종으로, 글로벌적인 인기를 얻고 있는 퍼즐부터 타이쿤, 디펜스까지 다양한 장르를 아우른다. 갇힌 돼지들을 구출하는 두뇌 퍼즐 ‘돼지대탈출’, 그림 속에 숨은 고양이를 찾는 고난도 숨은 그림 찾기 ‘어디있냐옹’, 꼬치를 종류별로 정리하며 쾌감을 느끼는 힐링 퍼즐 ‘심야 냥포차’ 등은 직관적인 조작법과 높은 몰입감을 선사한다.

이 외에도 마라탕 서빙의 재미를 담은 ‘우당탕탕 마라식당’, 고품질 디펜스 게임 ‘인피니티 다이스’, 점프 액션 ‘로튼이스케이프’ 등 다채로운 라인업을 갖췄다. 사용자는 카카오페이 앱이나 카카오톡 내 카카오페이 홈에서 별도의 가입 절차 없이 터치 한 번으로 이 모든 게임을 즉시 실행할 수 있으며, 향후 더욱 다양한 게임으로 확대할 예정이다.

카카오페이 게임

특히 카카오페이는 게임을 즐기는 일상적인 경험을 금융 혜택으로 연결해 서비스의 완결성을 높였다. 사용자가 출석, 플레이, 친구 공유, 알림 받기 등 4가지 ‘오늘의 미션’을 수행하면 현금처럼 사용 가능한 카카오페이포인트를 지급한다. 금융 서비스를 이용하는 틈틈이 가볍게 게임을 즐기는 것만으로도 리워드를 얻을 수 있는 구조를 구축한 것이다.

카카오페이 미니게임은 카카오페이 앱 또는 카카오톡 내 카카오페이 홈에서 ‘미니게임’을 검색하고 바로 이용할 수 있다.

카카오페이는 “앱 설치라는 번거로운 과정을 덜어내고 사용자들이 오직 ‘즐거움’에만 집중할 수 있도록 이번 서비스를 기획했다”며 “금융 서비스를 넘어 사용자의 일상 속 모든 순간에서 자연스럽게 연결되는 생활 금융 플랫폼으로서 사용자의 일상을 더욱 풍요롭게 만들어가겠다”고 말했다.