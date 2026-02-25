임문영 부위원장 "정부·민간 똘똘 뭉쳐 AI 실행 성과 만들 것"

국가인공지능(AI)전략위원회가 '대한민국 인공지능행동계획'의 본격 이행을 앞두고 정부와 민간의 결집을 강조했다. 실행 단계에서 부처 간 역량을 총결집해 성과를 만들어내고 위원회가 정책 조정과 현장 점검을 아우르는 컨트롤타워 역할을 강화한다는 목표다.

임문영 국가AI전략위원회 부위원장은 25일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가AI전략위원회 제2차 전체회의에서 "정부와 민간이 똘똘 뭉쳐 하나의 목표를 만들어간다면 분명한 성과를 보여줄 수 있을 것"이라며 "이제는 계획을 넘어 행동으로 옮겨야 할 시점"이라고 강조했다.

임 부위원장은 인공지능 행동계획 마련 과정에서의 민관 협력을 높이 평가했다. 그는 "적극적인 지원과 협조 덕분에 인공지능 행동계획을 비롯한 주요 안건을 상정할 수 있었다"고 말했다.

임문영 국가AI전략위원회 부위원장(가운데)이 제2차 전체회의에 앞서 인사말을 하고 있다. (사진=지디넷코리아)

특히 실행의 중요성을 거듭 언급했다. 그는 "앞으로는 실행이 중요하고 계획에 머무르지 않고 실제 성과를 내야 한다"며 "이제는 행동으로 전환해 구체적 결과를 만들어야 한다"고 밝혔다.

이를 위해 각 부처의 전문성과 민간의 역량을 결집하겠다는 방침도 내놨다. 임 부위원장은 "각 부처의 전문적 역량과 민간의 효율적인 논리를 최대한 모아 성과를 만드는 체계를 만들겠다”고 말했다.

또 국가AI전략위원회의 역할에 대해서는 정책 조정과 현장 중심 점검을 병행하는 컨트롤타워 기능을 강조했다. 그는 "위원회는 각 부처 정책을 조정·지원하고 현장의 의도를 함께 점검하며 유사 사례를 확산해 이행 과정에서의 어려움을 함께 해결해 나가겠다"고 설명했다.

이날 회의에서는 ▲대한민국 인공지능행동계획 ▲AI정부 인프라 거버넌스·혁신 추진 방향 ▲보안 취약점 신고·조치·공개 제도 도입 로드맵 ▲AI시대 과학기술 경쟁력 대도약을 위한 K-문샷 추진전략(안) ▲국가인공지능전략위원회 운영세칙 개정안 등이 논의됐다.

임 부위원장은 "위원회가 민관 협력의 구심점이 돼 실행 과정의 어려움을 함께 풀어나가겠다"며 "실질적인 성과를 만들어 국민이 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.