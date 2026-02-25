롯데이노베이트-이지스자산운용, '엣지 데이터센터' DBO 사업 수주…2028년 완공

롯데이노베이트가 이지스자산운용과 협력해 도심형 엣지(Edge) 데이터센터 구축 및 운영 프로젝트를 본격화한다.

이번 수주를 통해 설계(Design), 시공(Build), 운영(Operate)을 모두 아우르는 'DBO 사업' 강자로서 입지를 굳힐 계획이다.

롯데이노베이트는 이지스자산운용이 추진하는 엣지 데이터센터 프로젝트의 DBO 사업자로 선정되었다고 밝혔다. 이번 데이터센터는 지하 1층, 지상 9층 규모로 조성되며, 총 9.9MW(메가와트)의 수전 용량을 갖출 예정이다. 준공 목표 시점은 2028년 12월이다.

롯데이노베이트 사옥 전경 (사진=롯데이노베이트)

이번 사업의 핵심은 롯데이노베이트가 단순한 시공을 넘어, 개발 초기 단계부터 완공 후 유지보수와 운영까지 전 과정을 총괄한다는 점이다. 롯데이노베이트는 축적된 DBO 노하우를 바탕으로 구축 초기부터 운영 효율성을 고려한 최적화 설계를 적용, 개발 리스크를 줄이고 데이터센터의 안정성과 효율성을 극대화한다는 전략이다.

새롭게 조성될 데이터센터는 도심 및 주요 업무지구와 인접한 '엣지 데이터센터'다. 엣지 데이터센터는 데이터가 발생하는 현장과 가까운 곳에 위치해 데이터 처리 지연시간(Latency)을 최소화하는 것이 특징이다. 최근 자율주행, 사물인터넷(IoT), 실시간 스트리밍 등 분산형 IT 인프라 수요가 급증함에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있다.

롯데이노베이트는 이번 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해 꾸준히 사업 역량을 강화해왔다. 지난해 11월 에이스공조와의 업무협약(MOU)을 통해 데이터센터 운영의 핵심인 고효율 냉각·공조 기술 협업 기반을 마련했으며, 12월에는 캄스퀘어와 위탁운영 계약을 맺으며 서비스 운영 표준을 고도화했다.

이번 수주로 롯데이노베이트는 도심형 엣지 데이터센터부터 대규모 하이퍼스케일 데이터센터, 그리고 최근 각광받는 고전력 AI 데이터센터에 이르기까지 폭넓은 데이터센터 구축 포트폴리오를 완성하게 됐다. 이를 통해 고객의 다양한 비즈니스 요구에 맞춘 유연한 인프라 제공이 가능해질 전망이다.

롯데이노베이트 관계자는 "개발부터 운영까지 이어지는 전 주기 통합 역량을 핵심 경쟁력으로 삼아, 급변하는 데이터 인프라 시장에서 확실한 우위를 점하겠다"며 "앞으로도 엣지부터 AI 데이터센터를 아우르는 성공적인 DBO 레퍼런스를 지속적으로 쌓아 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.