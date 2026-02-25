이마트24, 빵튜버 ‘뽀니’와 손잡고 디저트 4종 출시

이마트24가 빵 전문 인플루언서 ‘뽀니’와 손잡고 빵·디저트 차별화 상품을 오는 27일부터 순차 출시한다고 25일 밝혔다.

이번에 선보이는 디저트 상품은 총 4종으로 쑥·팥·흑임자 등 전통 식재료를 현대적인 감성으로 재해석한 것이 특징이다. 여기에 최근 디저트 시장에서 주목받는 ‘풍부한 크림’과 ‘쫀득한 식감’ 요소를 더했다.

한국인들의 선호도가 높은 ‘쫀득한 식감’을 살린 찰떡 크림빵 2종 쑥버무리찰떡크림빵·흑임자버무리찰떡크림빵을 선보인다. 찹쌀떡이 통째로 들어간 쑥버무리찰떡크림빵은 진한 쑥 맛 크림을 한입 가득 느낄 수 있으며, 흑임자버무리찰떡크림빵 역시 찹쌀떡을 통으로 넣고 고소한 흑임자 크림을 채웠다.

뽀니 협업 상품 4종. (제공=이마트24)

케이크와 산도 타입 상품도 출시한다. ‘쑥쑥팥팥크림케이크’는 쑥 케이크 시트에 팥 크림을 채우고 빙수떡 토핑으로 마무리해 다채로운 식감을 완성했다. 카스테라 시트를 활용해 포슬포슬한 식감을 살린 ‘흑임자사르르산도’는 진한 흑임자 크림을 듬뿍 넣었다.

이마트24는 상품 출시를 기념해 3월 한 달간 행사카드로 ‘뽀니’ 협업 4종 상품 중 2개 이상 구매한 고객을 대상으로 30% 할인한다.

이마트24 관계자는 “빵튜버 ‘뽀니’와 진행한 이번 콜라보 상품은 호불호 없는 전통 식재료에 크림과 식감 등 디저트 인기 요소를 결합해, 1030 여성 고객은 물론 남녀노소 모두가 즐길 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 트렌디한 콘텐츠 및 인플루언서 협업을 통해 흥미롭고 차별화된 다양한 디저트 상품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.