"군 무제한 사용 허용하라"…미국 펜타곤, AI 보호장치 놓고 앤트로픽과 정면충돌

미국 국방부(펜타곤)가 앤트로픽에 인공지능(AI) 보호장치를 해제하고 군의 무제한 기술 사용을 허용하라는 최후통첩을 보냈다.

25일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 펜타곤은 앤트로픽이 오는 27일까지 정부 조건을 수용하지 않으면 냉전 시대 법령인 국방물자생산법(DPA)을 발동할 방침이다. 회사가 동의하지 않더라도 AI 소프트웨어를 강제로 사용하겠다는 취지다.

양측 갈등의 핵심은 앤트로픽이 고수하는 보호장치다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 피트 헤그세스 국방장관과의 면담에서 자사 AI 모델 '클로드'가 자율적으로 적군을 타격하거나 시민을 대규모 감시하는 용도로 쓰여선 안 된다는 조건을 내걸었다. 반면 펜타곤은 이러한 제약이 합법적인 군사 작전을 방해하는 불필요한 규제라고 보고 있다.

[이미지] 앤트로픽 AI 모델 '클로드(Claude)'

앞서 펜타곤은 군을 'AI 우선' 조직으로 탈바꿈하기 위해 현장 모델의 실험을 늘리고 관료적 장벽을 낮추겠다고 공언했다. 법적 허용 범위 내의 군사적 활용을 제한하는 '사용 정책상 제약이 없는 모델'을 선택하라고 부처에 촉구해 왔다.

이 가운데 실제 작전 과정에서의 잡음이 펜타곤과 앤트로픽 간 갈등의 도화선이 됐다. 앤트로픽은 지난달 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전 당시 펜타곤의 기술 사용 방식에 의문을 제기했다.

펜타곤은 앤트로픽이 미국의 국가 안보 목표를 충분히 뒷받침하지 않는다고 판단한 것으로 알려졌다. 앤트로픽은 해당 작전에 대해 논의한 바 없다고 해명했으나 펜타곤은 기술 공급자가 군의 작전 판단에 개입하는 상황을 경계하는 모습이다.

압박 수위는 갈수록 높아지고 있다. 펜타곤은 앤트로픽을 '공급망 위험 요소'로 지정하는 카드까지 꺼냈다. 실제 제재가 이뤄지면 앤트로픽은 2억 달러 규모의 정부 사업권을 잃는 것은 물론, 다른 군수업체들도 앤트로픽 기술을 쓰지 않았음을 증명해야 한다. 사실상 군 관련 시장에서 퇴출당하는 셈이다.

관련기사

앤트로픽은 일론 머스크의 xAI, 오픈AI, 구글 등과 국가 AI 안보 시장에서 경쟁 중이다. 펜타곤은 "항상 법을 준수하며 모든 결정에는 사람이 개입한다"며 앤트로픽의 윤리적 우려를 일축했다.

앤트로픽은 성명을 통해 "모델이 책임감 있게 수행할 수 있는 범위 내에서 정부의 안보 임무를 지원할 수 있도록 성실히 대화하고 있다"고 밝혔다.