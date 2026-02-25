원두데일리, 커피머신 무상수거 캠페인 전개

오피스 커피 구독·렌탈 서비스 ‘원두데일리’가 기업들의 커피머신 교체 부담을 줄이기 위한 ‘커피머신 무상수거 캠페인’을 출시한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인은 노후화된 장비 사용, 잦은 고장, 폐기 절차의 복잡함 등으로 교체를 미루던 기업 실무자들의 어려움을 해소하기 위해 기획됐다. 기존 커피머신 수거 시 신규 머신 설치비 일부를 지원하는 것이 특징이다. 특히 노후된 커피 머신을 체계적으로 수거 및 처리함으로써 기업들이 보다 친환경적인 방식으로 장비를 교체할 수 있도록 돕는다는 점에서도 의미가 있다.

원두데일리는 기업들이 커피머신 교체를 주저하는 주요 요인이 폐기 비용 부담과 일정 조율 등 실무 스트레스에 있다는 점에 주목했다. 이에 따라 방문 철거, 운반, 폐기까지 전 단계를 무상 지원하고, 신규 머신 설치비까지 일부 지원하는 올인원 패키지를 마련했다. 또 캠페인 참여 고객에게는 원두 1kg을 추가로 무상 제공한다.

원두데일리, ‘커피머신 무상수거 캠페인’ 발표…커피머신 교체 부담 낮춘다

정새봄 원두데일리 대표는 "이번 무상수거 캠페인은 기업 실무자들이 가장 부담을 느끼는 교체 과정의 번거로움을 줄이기 위한 것"이라며 "나아가 커피머신 폐기로 발생하는 환경적 부담을 줄이는 데에도 의미가 있다"고 말했다.

관련기사

원두데일리는 지난 2023년 12월부터 리퍼비시 프로그램을 운영하며 사용량이 적은 머신을 선별해 분해 세척, 소모품 교체, 정밀 점검 등을 거쳐 새 제품 수준으로 재가공하고 있다. 이를 통해 폐플라스틱과 폐금속 발생을 최소화하며 순환 경제를 실천하고 있으며, 친환경 모델에 대한 고객 참여도 꾸준히 증가하는 추세다.

이번 커피머신 무상수거 캠페인은 상시 운영 프로그램으로, 홈페이지를 통해 무료 수거 및 설치를 신청할 수 있다. 원두데일리는 이번 캠페인을 통해 사용자 중심의 B2B 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.